https://ria.ru/20240717/klaster-1960269705.html

Нижегородцы создадут еще 6 образовательно-производственных кластеров

Нижегородцы создадут еще 6 образовательно-производственных кластеров - РИА Новости, 17.07.2024

Нижегородцы создадут еще 6 образовательно-производственных кластеров

Еще шесть образовательно-производственных кластеров будет создано в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:45

2024-07-17T15:45

2024-07-17T15:45

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Еще шесть образовательно-производственных кластеров будет создано в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба правительства региона. Соглашения об этом подписаны между министерством образования и науки Нижегородской области, базовыми учреждениями среднего профессионального образования, входящими в кластеры, и предприятиями-работодателями. "В соответствии с соглашением с 1 сентября 2025 года планируется открытие кластера атомной отрасли на базе Саровского политехнического техникума (Саров). Железнодорожный кластер появится в колледже на базе Самарского государственного университета путей сообщения (Нижний Новгород). В Нижегородском авиационном техническом колледже (Нижний Новгород) запустят образовательно-производственный кластер по направлению машиностроения – авиастроения. Также откроется три машиностроительных кластера: в Павловском автомеханическом техникуме (Павлово), Нижегородском индустриальном колледже (Нижний Новгород) и Дзержинском техническом колледже (Дзержинск)", - говорится в сообщении. Таким образом, количество кластеров в регионе увеличится до 16. "Президент России Владимир Путин поручил подготовить примерно миллион специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, для машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства, ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности. Наши предприятия работают вместе с колледжами по подготовке новых кадров рабочих специальностей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он подчеркнул, что сейчас Нижегородская область уже занимает лидерские позиции по количеству кластеров, созданных по проекту "Профессионалитет". "Также мы формируем технопарк профессионального образования на базе "Нижполиграфа". Все это обеспечит создание в системе СПО принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики региона", - сказал Никитин. Отмечается, что благодаря масштабной работе по формированию заявок на конкурс по открытию кластеров "Профессионалитета", проделанной нижегородскими предприятиями, министерством образования региона и учреждениями СПО, Нижегородская область стала первой в России по количеству поданных заявок и второй по количеству кластеров, получивших одобрение. На их создание будет выделено более 1 миллиарда рублей - 600 миллионов рублей из федерального бюджета, еще около 400 миллионов выделят региональный бюджет и предприятия-партнеры. Эти средства будут направлены на ремонт помещений колледжей и покупку новой мебели, оснащение кабинетов оборудованием и инструментами, а также на повышение квалификации преподавателей, методических служб и управленческого состава. На сегодняшний день в регионе в рамках проекта "Профессионалитет" действуют шесть кластеров (по два кластера машиностроения и сельского хозяйства, по одному кластеру металлургической отрасли и строительства). Еще четыре начнут работу с 1 сентября 2024 года (педагогика, радиоэлектронная, металлургическая и химическая промышленность). "В проекте принимают участие около 40 опорных предприятий-работодателей региона, с момента подписания новых соглашений эта цифра увеличилась до 63. В предстоящем учебном году в 10 образовательно-производственных и образовательных кластеров "Профессионалитета" будет зачислено более трех тысяч первокурсников. Для них открыто обучение по 42 образовательным программам. В следующем учебном году благодаря вводу еще шести кластеров число первокурсников увеличится почти на 1,5 тысячи, а количество образовательных программ - до 45", – сообщил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. Помимо опорных образовательных организаций, в работе кластеров "Профессионалитета" принимают участие и другие колледжи и техникумы системы СПО. Сейчас в работе кластеров задействовано 41 учреждение среднего профессионального образования, с 2025 года их будет 44.

https://ria.ru/20240709/aktivnaya-1958534715.html

https://ria.ru/20240608/investitsii-1951627925.html

https://ria.ru/20240605/innovatsii-1950717539.html

нижний новгород

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин, нижний новгород