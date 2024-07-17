https://ria.ru/20240717/killer-1960152780.html

Киллеру приморской банды "Трифоновские" смягчили наказание

Киллеру приморской банды "Трифоновские" смягчили наказание - РИА Новости, 17.07.2024

Киллеру приморской банды "Трифоновские" смягчили наказание

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил до 11 лет 6 месяцев лишения свободы приговор киллеру банды "Трифоновские" Игорю Ковальчуку, признанному... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:07

2024-07-17T04:07

2024-07-17T04:07

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил до 11 лет 6 месяцев лишения свободы приговор киллеру банды "Трифоновские" Игорю Ковальчуку, признанному виновным в семи убийствах бизнесменов и конкурентов в Приморье, следует из апелляционного определения суда. В марте суд во Владивостоке назначил Ковальчуку 14 лет колонии строгого режима за семь убийств, хранение взрывчатых веществ и оружия. Также ему назначен штраф в миллион рублей. В пользу четверых потерпевших с подсудимого взыскано по 3 миллиона рублей каждому. В ходе следствия подсудимый признал свою вину в полном объеме и способствовал расследованию преступлений, сообщало СУСК. "Путем частичного сложения по совокупности преступлений… назначить Ковальчуку И.Н. лишение свободы на срок 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 000 рублей", - говорится в тексте апелляционного определения. По версии следствия, Ковальчук с января 1990 года вступил в банду, созданную для нападения на граждан и предпринимателей, которую возглавил Сергей Трифонов. После смерти последнего в мае 2004 года ею руководил Александр Ясин – глава федерации кудо по ДФО, его дело направлено в суд. Следствие полагает, что с 1992 по 2007 годы Ковальчук вместе с другим членами банды незаконно покупал, передавал, хранил, перевозил и носил оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые в том числе использовал при нападениях. Также он обвиняется в убийствах семи человек. В 1992 году в ходе передела преступного влияния на рынке во Владивостоке Ковальчук вместе с подельниками похитили и убили двух мужчин, их тела выбросили в бухту Патрокл. В 2005 году в ходе очередного передела сфер влияния он с сообщниками похитил бандитов из другой группы и убил в гаражном боксе, сообщали в прокуратуре. Также Ковальчук в 1995 году с подельниками расстрелял мужчину в подъезде дома. Кроме того, в 2001 году за вознаграждение в 10 тысяч долларов Ковальчук с помощью самодельного взрывного устройства подорвал автомобиль соучредителя популярного в те годы ночного клуба "Наутилус". Мужчина погиб. В 2002 году Ковальчук по найму активировал самодельное взрывное устройство в подъезде дома во Владивостоке, когда туда вошел соучредитель компании New Wave Cinema. Ясин обвиняется в бандитизме и убийствах, создании банды, в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов он создал вооруженную банду, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. По делам проходят 11 человек. Ясин заключен под арест.

https://ria.ru/20240701/killer-1956722860.html

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владивосток

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владивосток, происшествия