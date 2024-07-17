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Генсек "Хезболлы" пригрозил ударами по новым израильским поселениям - РИА Новости, 17.07.2024
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11:32 17.07.2024 (обновлено: 12:33 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/khezbolla-1960196590.html
Генсек "Хезболлы" пригрозил ударами по новым израильским поселениям
Генсек "Хезболлы" пригрозил ударами по новым израильским поселениям - РИА Новости, 17.07.2024
Генсек "Хезболлы" пригрозил ударами по новым израильским поселениям
Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в среду заявил, что продолжающиеся обстрелы гражданского населения Ливана вынудят движение... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:32
2024-07-17T12:33
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в среду заявил, что продолжающиеся обстрелы гражданского населения Ливана вынудят движение нанести ответные удары по поселениям на территории Израиля, которые "Хезболлах" раньше не обстреливало."Продолжающиеся нападения на гражданских лиц вынудит сопротивление ("Хезболлах" – ред.) нанести ракетные удары по новым поселениям, которые ранее не подвергались обстрелу", - заявил Насраллах. Его цитирует ливанский телеканал Аль-Манар.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. Генсек "Хезболлах" Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
https://ria.ru/20240716/livan-1960123596.html
https://ria.ru/20240714/ataka-1959586229.html
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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек "Хезболлы" пригрозил ударами по новым израильским поселениям

"Хезболла" пригрозила ударами по израильским поселениям из-за обстрелов Ливана

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в среду заявил, что продолжающиеся обстрелы гражданского населения Ливана вынудят движение нанести ответные удары по поселениям на территории Израиля, которые "Хезболлах" раньше не обстреливало.
"Продолжающиеся нападения на гражданских лиц вынудит сопротивление ("Хезболлах" – ред.) нанести ракетные удары по новым поселениям, которые ранее не подвергались обстрелу", - заявил Насраллах. Его цитирует ливанский телеканал Аль-Манар.
Дым в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трое сирийских детей погибли при авиаударе Израиля на юге Ливана
16 июля, 21:11
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. Генсек "Хезболлах" Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Хезболла" заявила об атаке на израильский штаб
14 июля, 15:21
 
В миреЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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