https://ria.ru/20240717/khezbolla-1960196590.html

Генсек "Хезболлы" пригрозил ударами по новым израильским поселениям

Генсек "Хезболлы" пригрозил ударами по новым израильским поселениям - РИА Новости, 17.07.2024

Генсек "Хезболлы" пригрозил ударами по новым израильским поселениям

Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в среду заявил, что продолжающиеся обстрелы гражданского населения Ливана вынудят движение... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:32

2024-07-17T11:32

2024-07-17T12:33

в мире

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в среду заявил, что продолжающиеся обстрелы гражданского населения Ливана вынудят движение нанести ответные удары по поселениям на территории Израиля, которые "Хезболлах" раньше не обстреливало."Продолжающиеся нападения на гражданских лиц вынудит сопротивление ("Хезболлах" – ред.) нанести ракетные удары по новым поселениям, которые ранее не подвергались обстрелу", - заявил Насраллах. Его цитирует ливанский телеканал Аль-Манар.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. Генсек "Хезболлах" Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.

https://ria.ru/20240716/livan-1960123596.html

https://ria.ru/20240714/ataka-1959586229.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году