https://ria.ru/20240717/keniya-1960372000.html

Россиян в Кении призвали не покидать места проживания из-за протестов

Россиян в Кении призвали не покидать места проживания из-за протестов - РИА Новости, 17.07.2024

Россиян в Кении призвали не покидать места проживания из-за протестов

Посольство России в связи с ожидающимися 18 июля демонстрациями в столице и других городах Кении призвало россиян, находящихся в стране, по возможности не... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:50

2024-07-17T22:50

2024-07-17T22:50

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найроби (город)

протесты в кении

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посольство России в связи с ожидающимися 18 июля демонстрациями в столице и других городах Кении призвало россиян, находящихся в стране, по возможности не покидать места проживания и проявлять осторожность. Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки президента страны Уильяма Руто. "Уважаемые граждане России, находящиеся в Кении! В связи с ожидаемыми 18 июля 2024 года массовыми демонстрациями в Найроби и других городах страны призываем проявлять осторожность и бдительность, по возможности не покидать места проживания", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), по меньшей мере 39 человек погибли в ходе протестов.

https://ria.ru/20240629/keniya-1956282639.html

https://ria.ru/20240717/posolstvo-1960282934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кения, россия, найроби (город), протесты в кении