Россиян в Кении призвали не покидать места проживания из-за протестов
Посольство РФ призвало россиян в Кении не покидать места проживания 18 июля
© Фото : соцсетиАкция протеста у здания парламента в Найроби
© Фото : соцсети
Акция протеста у здания парламента в Найроби. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посольство России в связи с ожидающимися 18 июля демонстрациями в столице и других городах Кении призвало россиян, находящихся в стране, по возможности не покидать места проживания и проявлять осторожность.
Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки президента страны Уильяма Руто.
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"Уважаемые граждане России, находящиеся в Кении! В связи с ожидаемыми 18 июля 2024 года массовыми демонстрациями в Найроби и других городах страны призываем проявлять осторожность и бдительность, по возможности не покидать места проживания", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), по меньшей мере 39 человек погибли в ходе протестов.