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В России снизились цены на картофель - РИА Новости, 17.07.2024
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19:06 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/kartofel-1960338948.html
В России снизились цены на картофель
В России снизились цены на картофель - РИА Новости, 17.07.2024
В России снизились цены на картофель
Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:06
2024-07-17T19:06
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата. Кроме того, понизились цены на свеклу - на 4%, морковь - 1,8%, огурцы - 1,5%, лук репчатый - на 1,1%, бананы - на 0,8%. А также на яйца куриные (-0,7%), чай черный (-0,4%), крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%). Белокочанная капуста, по данным статистического ведомства, за неделю подорожала в России на 2,9%, помидоры - на 1,6%, цены на яблоки повысились на 0,7%. При этом цены на плодоовощную продукцию в целом за указанный период практически не изменились. "За период с 9 по 15 июля 2024 года цены изменились: на сахар-песок, хлеб ржаной, пшено и консервы овощные для детского питания +0,4%, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб пшеничный, муку пшеничную, вермишель и рис +0,3%, маргарин, молоко, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,2%, говядину, консервы мясные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", - говорится в документе.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России снизились цены на картофель

Росстат: картофель подешевел впервые с середины апреля 2024 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Картофель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата.
Кроме того, понизились цены на свеклу - на 4%, морковь - 1,8%, огурцы - 1,5%, лук репчатый - на 1,1%, бананы - на 0,8%. А также на яйца куриные (-0,7%), чай черный (-0,4%), крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%).
Белокочанная капуста, по данным статистического ведомства, за неделю подорожала в России на 2,9%, помидоры - на 1,6%, цены на яблоки повысились на 0,7%. При этом цены на плодоовощную продукцию в целом за указанный период практически не изменились.
"За период с 9 по 15 июля 2024 года цены изменились: на сахар-песок, хлеб ржаной, пшено и консервы овощные для детского питания +0,4%, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб пшеничный, муку пшеничную, вермишель и рис +0,3%, маргарин, молоко, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,2%, говядину, консервы мясные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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