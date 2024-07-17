https://ria.ru/20240717/kansk-1960220136.html
Депутаты в Канске выбрали нового мэра
Депутаты в Канске выбрали нового мэра - РИА Новости, 17.07.2024
Депутаты в Канске выбрали нового мэра
Новым главой Канска стала кандидат от партии "Единая Россия" Ольга Витман, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:07
2024-07-17T13:07
2024-07-17T13:07
политика
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КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Новым главой Канска стала кандидат от партии "Единая Россия" Ольга Витман, сообщает краевое правительство. "Состоялось заседание сессии Канского городского Совета, на котором депутаты избрали главу Канска. По итогам голосования победу одержала кандидат от партии "Единая Россия" Ольга Витман. За нее проголосовали 20 из 24 народных избранников", - говорится в сообщении. Ранее Витман занимала должность первого заместителя главы Канского района, а также работала в министерстве строительства и ЖКХ и в минэкологии Красноярского края. Кроме того, она была руководителем управления градостроительства администрации ЗАТО Железногорск. В мэрии Канска уточняют, что всего на голосовании было представлено две кандидатуры. За кресло мэра также боролся руководитель управления образования администрации Канска Эдуард Боровский. В должность Ольга Витман вступит 22 июля. Ранее Канск возглавлял Андрей Береснев. Он досрочно сложил полномочия в мае, несмотря на то, что был переизбран в феврале на второй срок. Береснев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пояснил, что причиной отставки стало состояние его здоровья.
https://ria.ru/20240516/srok-1946424986.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, канск, канский район, красноярский край, единая россия
Политика, Канск, Канский район, Красноярский край, Единая Россия
Депутаты в Канске выбрали нового мэра
Новым главой Канска стала кандидат от ЕР Ольга Витман
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Новым главой Канска стала кандидат от партии "Единая Россия" Ольга Витман, сообщает краевое правительство.
"Состоялось заседание сессии Канского городского Совета, на котором депутаты избрали главу Канска. По итогам голосования победу одержала кандидат от партии "Единая Россия" Ольга Витман. За нее проголосовали 20 из 24 народных избранников", - говорится в сообщении.
Ранее Витман занимала должность первого заместителя главы Канского района, а также работала в министерстве строительства и ЖКХ и в минэкологии Красноярского края. Кроме того, она была руководителем управления градостроительства администрации ЗАТО Железногорск.
В мэрии Канска уточняют, что всего на голосовании было представлено две кандидатуры. За кресло мэра также боролся руководитель управления образования администрации Канска Эдуард Боровский.
В должность Ольга Витман вступит 22 июля.
Ранее Канск возглавлял Андрей Береснев. Он досрочно сложил полномочия в мае, несмотря на то, что был переизбран в феврале на второй срок. Береснев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пояснил, что причиной отставки стало состояние его здоровья.