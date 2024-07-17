https://ria.ru/20240717/kannibal-1960194205.html

Стало известно, где после колонии работал пермский каннибал

Стало известно, где после колонии работал пермский каннибал - РИА Новости, 17.07.2024

Стало известно, где после колонии работал пермский каннибал

Пермский каннибал Михаил Малышев, евший людей и животных, освободился из колонии после 25 лет заключения и до начала июня работал в частном приюте для животных... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:24

2024-07-17T11:24

2024-07-17T11:24

происшествия

пермский край

михаил малышев

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ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Пермский каннибал Михаил Малышев, евший людей и животных, освободился из колонии после 25 лет заключения и до начала июня работал в частном приюте для животных в Закамске, сообщили РИА Новости в организации. Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, осужденного посадили на 25 лет за два убийства, прошел принудительное психиатрическое лечение. Мужчина отбывал наказание в Пермском крае, освободился из колонии в октябре 2022 года. СМИ писали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных убийства (хотя якобы полиграф показал его причастность не менее к восьми): он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал. Также он часто делал "шашлыки" из бродячих собак. "Он работал примерно до начала июня, сейчас его нет, не знаю, где он. Сам ушел. Он убирал вольеры, резал мясо на каши для животных, подметал. Все было хорошо, что скажут, все делал. За это его кормили едой, которую приносили бабушки-волонтеры. Что сами ели, тем и его кормили. В общении он нормальный, умный причем... Он же инвалид, у него больные ноги, он еле-еле ходит. Он не догонит никого, его самого можно съесть", - рассказала сотрудница приюта "Умка". Представитель другого пермского приюта пояснила агентству, что нет ничего экстраординарного в том, что Малышев устроился в приют: он отбыл наказание, ему необходимо работать. Кроме того, в организации трудятся и другие люди, он постоянно находился на виду. Приют, где трудился Малышев, находится на улице Гальперина, в нем содержится 200 собак и три кошки. В краевой полиции РИА Новости сообщили, что мужчина находится под административным надзором.

https://ria.ru/20240709/manyak-1958300717.html

https://ria.ru/20240603/sud-1950233971.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермский край, михаил малышев