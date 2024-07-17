https://ria.ru/20240717/kaluga-1960337236.html

В Калуге проверят видео с ребенком с инвалидностью, ползущим к спортшколе

В Калуге проверят видео с ребенком с инвалидностью, ползущим к спортшколе - РИА Новости, 17.07.2024

В Калуге проверят видео с ребенком с инвалидностью, ползущим к спортшколе

Прокуратура Калужской области начала проверку после появления в соцсетях видео, на кадрах которого ребенок с инвалидностью добирается ползком по полуразрушенной РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:01

2024-07-17T19:01

2024-07-17T19:01

происшествия

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Калужской области начала проверку после появления в соцсетях видео, на кадрах которого ребенок с инвалидностью добирается ползком по полуразрушенной лестнице в спортшколу в Калуге, его мама тащит на себе инвалидную коляску. Видео было опубликовано в Telegram-канале калужского блогера Евгения Серкина. На нем мальчик с инвалидностью взбирается ползком по крутой полуразрушенной лестнице, его мама тащит на себе инвалидную коляску. Пандуса поблизости нет. По данным Серкина, лестница ведет к спортшколе "Труд". "Прокуратурой области с выездом на место организовано проведение проверки информации о возможных нарушениях прав граждан в связи с ненадлежащим содержанием лестницы около спортивной школы олимпийского резерва "Труд" в Калуге. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура Калужской области. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что мальчик на видео учится в данной школе. Представитель городской управы Калуги отметил в беседе с РИА Новости, что "лестница не очень красиво выглядит, но свой функционал выполняет, она не в аварийном состоянии". "Тем не менее, ремонтные работы будут проведены. Городским головой поставлена задача установить и пандус. Специалисты работают над этой проблемой", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231218/sk-1916394067.html

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калуга

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калуга