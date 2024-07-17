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В Новой Каледонии потребовали отозвать французскую полицию - РИА Новости, 17.07.2024
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17:05 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/kaledoniya-1960299731.html
В Новой Каледонии потребовали отозвать французскую полицию
В Новой Каледонии потребовали отозвать французскую полицию - РИА Новости, 17.07.2024
В Новой Каледонии потребовали отозвать французскую полицию
Движение за независимость заморского департамента Франции Новая Каледония требует отозвать 3500 полицейских, жандармов и солдат, отправленных правительством в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:05
2024-07-17T17:05
в мире
франция
новая каледония
протесты в новой каледонии
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Движение за независимость заморского департамента Франции Новая Каледония требует отозвать 3500 полицейских, жандармов и солдат, отправленных правительством в мае для усмирения беспорядков, заявила в среду на пресс-конференции лидер движения Лори Хумуни, ее слова передает газета Parisien. Протесты сторонников независимости от Франции в Новой Каледонии разгорелись в мае. В результате погибло десять человек, ущерб составил миллиард евро. "Деэскалация невозможна, если продолжатся военные и полицейские преследования. Единственное возможное решение – политическое", - сказала Хумуни. Хумуни также потребовала отставки верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа и прокурора Ива Дюпа, назвав их "источниками нестабильности", и призвала вернуть нескольких участников движения за независимость, которые находятся в заключении на материковой части Франции в связи с подозрениями в организации протестов, сообщает Parisien. Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
https://ria.ru/20240710/kaledoniya-1958690721.html
https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html
https://ria.ru/20240707/frantsija-1958034552.html
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в мире, франция, новая каледония, протесты в новой каледонии
В мире, Франция, Новая Каледония, Протесты в Новой Каледонии
В Новой Каледонии потребовали отозвать французскую полицию

Сторонники независимости Новой Каледонии потребовали высылки французской полиции

© AP Photo / Cedric JacquotПолицейские машины в Нумеа, Новая Каледония
Полицейские машины в Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Cedric Jacquot
Полицейские машины в Нумеа, Новая Каледония. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Движение за независимость заморского департамента Франции Новая Каледония требует отозвать 3500 полицейских, жандармов и солдат, отправленных правительством в мае для усмирения беспорядков, заявила в среду на пресс-конференции лидер движения Лори Хумуни, ее слова передает газета Parisien.
Протесты сторонников независимости от Франции в Новой Каледонии разгорелись в мае. В результате погибло десять человек, ущерб составил миллиард евро.
Протестующий в Уайлу, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло до десяти человек
10 июля, 11:01
"Деэскалация невозможна, если продолжатся военные и полицейские преследования. Единственное возможное решение – политическое", - сказала Хумуни.
Хумуни также потребовала отставки верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа и прокурора Ива Дюпа, назвав их "источниками нестабильности", и призвала вернуть нескольких участников движения за независимость, которые находятся в заключении на материковой части Франции в связи с подозрениями в организации протестов, сообщает Parisien.
Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Неоколониальная империя Франции трещит по швам
21 мая, 08:00
Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Новую Каледонию в парламенте Франции представит сторонник независимости
7 июля, 15:18
 
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