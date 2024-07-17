https://ria.ru/20240717/kabmin-1960157246.html

Кабмин призвал доработать проект о расширении юрпомощи многодетным семьям

Кабмин призвал доработать проект о расширении юрпомощи многодетным семьям - РИА Новости, 17.07.2024

Кабмин призвал доработать проект о расширении юрпомощи многодетным семьям

Кабмин РФ призвал существенно доработать законопроект о бесплатных нотариальных действиях в интересах детей для многодетных семей, а также о бесплатной юрпомощи РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:03

2024-07-17T06:03

2024-07-17T06:03

общество

россия

айрат гибатдинов

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кабмин РФ призвал существенно доработать законопроект о бесплатных нотариальных действиях в интересах детей для многодетных семей, а также о бесплатной юрпомощи для таких семей, говорится в заключении кабмина на инициативу (копия есть в распоряжении РИА Новости). Ранее соответствующий проект федерального закона разработал сенатор Айрат Гибатдинов. В пояснительной записке к законопроекту (текст есть в распоряжении агентства) предлагается освободить многодетные семьи от уплаты сумм нотариальных тарифов и госпошлины по всем видам нотариальных действий, совершаемых в интересах детей. В рамках инициативы также предлагается предоставить для многодетных семей право на бесплатную юрпомощь по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов их несовершеннолетних детей. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в заключении кабмина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко. В документе отмечается, что указанная сенатором льготная категория нотариальных действий - "действия, осуществляемые в интересах несовершеннолетних детей" - допускает "достаточно широкое толкование", при этом критерии для отнесения к данной категории законопроектом не определены. Кроме того, Гибатдинов не привёл финансово-экономического обоснования для исполнения новых видов расходных обязательств, говорится в тексте документа. В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что он намерен исправить замечания правительства к законопроекту и вновь направить инициативу на рассмотрение. "Считаю, что мы обязаны обеспечить многодетные семьи правом на бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав детей. Система бесплатной юридической помощи успешно работает уже сейчас, но мы должны понимать, что семьи с детьми - это та категория граждан, которая в первую очередь нуждается в данной мере поддержки", - резюмировал парламентарий.

https://ria.ru/20240708/golikova-1958299935.html

https://ria.ru/20240708/podmoskove-1958280537.html

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общество, россия, айрат гибатдинов, дмитрий григоренко