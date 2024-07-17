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СМИ: Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье" - РИА Новости, 17.07.2024
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23:51 17.07.2024 (обновлено: 23:54 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/izrail-1960377387.html
СМИ: Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье"
СМИ: Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье" - РИА Новости, 17.07.2024
СМИ: Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье"
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье", передает газета Times of Israel. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:51
2024-07-17T23:54
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье", передает газета Times of Israel. Министр сделал такое заявление. выступая перед резервистами бригады Одед на севере страны. По данным газеты, Галант отметил, что наступление будет неожиданным и резким, добавив, что Израиль "приближается к перепутью принятия решений". "Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий "Хезболлах" (ливанское движение - ред.)", - цитирует газета слова Галанта. Согласно газете, министр добавил, что Израиль готов идти на переговоры с движением "Хезболлах". "В случае если "Хезболлах" захочет пойти на переговоры с Израилем, с нами и дойти до ситуации, когда оно отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся", - цитирует газета министра. Река Литани протяженностью более 140 километров протекает из долины Бекаа до южного Ливана в районе города Тир. Литани является стратегическим источником пресной воды в стране. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. Генсек "Хезболлах" Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
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в мире, израиль, ливан, бекаа, исраэль кац, хезболла, оон
В мире, Израиль, Ливан, Бекаа, Исраэль Кац, Хезболла, ООН
СМИ: Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье"

Times of Israel: Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье"

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль может начать наступление в Ливане "в одночасье", передает газета Times of Israel.
Министр сделал такое заявление. выступая перед резервистами бригады Одед на севере страны. По данным газеты, Галант отметил, что наступление будет неожиданным и резким, добавив, что Израиль "приближается к перепутью принятия решений".
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«
"Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий "Хезболлах" (ливанское движение - ред.)", - цитирует газета слова Галанта.
Согласно газете, министр добавил, что Израиль готов идти на переговоры с движением "Хезболлах".
«
"В случае если "Хезболлах" захочет пойти на переговоры с Израилем, с нами и дойти до ситуации, когда оно отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся", - цитирует газета министра.
Река Литани протяженностью более 140 километров протекает из долины Бекаа до южного Ливана в районе города Тир. Литани является стратегическим источником пресной воды в стране.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. Генсек "Хезболлах" Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
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