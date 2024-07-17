В Египте археологи обнаружили под водой изображения фараонов
В Египте археологи нашли под водой изображения фараонов Нового и Позднего царств
© Фото опубликовано Министерством туризма и древностей ЕгиптаАрхеологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства
© Фото опубликовано Министерством туризма и древностей Египта
Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства
КАИР, 17 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения нескольких фараонов Нового и Позднего царства, сообщило министерство туризма и древностей страны.
«
"Совместная египетско-французская археологическая миссия… обнаружила надписи и небольшие изображения фараонов Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамметиха II и Априя", - говорится в заявлении.
"От обезьяны к человеку". Ученые решили главную загадку фараонов
24 декабря 2023, 08:00
Согласно заявлению министерства, находка была сделана в ходе фотоархеологических исследований, которые впервые проходили под водой в реке Нил в Асуане. Отмечается, что целью исследований были наскальные рисунки в Ниле около Асуанской плотины.
Сообщается, что археологическая миссия использовала в ходе работ всю современную технику, связанную с дайвингом, археологическими исследованиями и съемкой под водой.
© Фото опубликовано Министерством туризма и древностей ЕгиптаАрхеологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства
© Фото опубликовано Министерством туризма и древностей Египта
Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства
Министерство подчеркнуло, что миссия сейчас работает над созданием 3D-моделей найденных в Ниле изображений.
В Китае археологи сделали неожиданное открытие
9 июня, 10:51