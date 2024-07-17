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В Египте археологи обнаружили под водой изображения фараонов - РИА Новости, 17.07.2024
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Наука
 
18:41 17.07.2024 (обновлено: 19:35 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/izobrazheniya-1960332715.html
В Египте археологи обнаружили под водой изображения фараонов
В Египте археологи обнаружили под водой изображения фараонов - РИА Новости, 17.07.2024
В Египте археологи обнаружили под водой изображения фараонов
Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения нескольких фараонов Нового и Позднего царства, сообщило министерство туризма и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:41
2024-07-17T19:35
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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения нескольких фараонов Нового и Позднего царства, сообщило министерство туризма и древностей страны. "Совместная египетско-французская археологическая миссия… обнаружила надписи и небольшие изображения фараонов Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамметиха II и Априя", - говорится в заявлении. Согласно заявлению министерства, находка была сделана в ходе фотоархеологических исследований, которые впервые проходили под водой в реке Нил в Асуане. Отмечается, что целью исследований были наскальные рисунки в Ниле около Асуанской плотины. Сообщается, что археологическая миссия использовала в ходе работ всю современную технику, связанную с дайвингом, археологическими исследованиями и съемкой под водой. Министерство подчеркнуло, что миссия сейчас работает над созданием 3D-моделей найденных в Ниле изображений.
https://ria.ru/20231224/faraony-1917527309.html
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египет, в мире
Наука, Египет, В мире
В Египте археологи обнаружили под водой изображения фараонов

В Египте археологи нашли под водой изображения фараонов Нового и Позднего царств

© Фото опубликовано Министерством туризма и древностей ЕгиптаАрхеологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства
Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото опубликовано Министерством туризма и древностей Египта
Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства
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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения нескольких фараонов Нового и Позднего царства, сообщило министерство туризма и древностей страны.
«
"Совместная египетско-французская археологическая миссия… обнаружила надписи и небольшие изображения фараонов Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамметиха II и Априя", - говорится в заявлении.
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Согласно заявлению министерства, находка была сделана в ходе фотоархеологических исследований, которые впервые проходили под водой в реке Нил в Асуане. Отмечается, что целью исследований были наскальные рисунки в Ниле около Асуанской плотины.
Сообщается, что археологическая миссия использовала в ходе работ всю современную технику, связанную с дайвингом, археологическими исследованиями и съемкой под водой.
© Фото опубликовано Министерством туризма и древностей ЕгиптаАрхеологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства
Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото опубликовано Министерством туризма и древностей Египта
Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения фараонов Нового и Позднего царства
Министерство подчеркнуло, что миссия сейчас работает над созданием 3D-моделей найденных в Ниле изображений.
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