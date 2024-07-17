https://ria.ru/20240717/ivleeva-1960273258.html

Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов

Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов - РИА Новости, 17.07.2024

Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов

ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей, свидетельствует... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:55

2024-07-17T15:55

2024-07-17T16:18

шоубиз

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анастасия ивлеева

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств ФССП РФ. Исполнительное производство было возбуждено 27 июня. Приставы взыскивают с Ивлеевой налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей. Во вторник стало известно, что задолженность по налогам блогера достигла 20,937 миллиона рублей. По данным БИР-Аналитик, решения Федеральной налоговой службы (ФНС) о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны направлены в Альфа-банк, Райффайзенбанк и Т-Банк (ранее Тинькофф). Счета Ивлеевой были заморожены еще 4 июня, когда сумма налоговой задолженности блогера составляла 11,353 миллиона рублей. Ивлеева также является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы", которое сократило свою задолженность по налогам. Его задолженность по налогу на прибыль снизилась с 1,303 миллиона до 442,571 тысячи рублей, долг по НДС на 398,2 тысячи рублей погашен полностью, осталась только задолженность по штрафу менее чем на тысячу рублей. Долг компании по страховым взносам по-прежнему составляет 1,115 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240613/ivleeva-1952585138.html

https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html

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россия, анастасия ивлеева, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия