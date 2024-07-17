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Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов - РИА Новости, 17.07.2024
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Шоубиз
 
15:55 17.07.2024 (обновлено: 16:18 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ivleeva-1960273258.html
Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов
Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов - РИА Новости, 17.07.2024
Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов
ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей, свидетельствует... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:55
2024-07-17T16:18
шоубиз
россия
анастасия ивлеева
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств ФССП РФ. Исполнительное производство было возбуждено 27 июня. Приставы взыскивают с Ивлеевой налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей. Во вторник стало известно, что задолженность по налогам блогера достигла 20,937 миллиона рублей. По данным БИР-Аналитик, решения Федеральной налоговой службы (ФНС) о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны направлены в Альфа-банк, Райффайзенбанк и Т-Банк (ранее Тинькофф). Счета Ивлеевой были заморожены еще 4 июня, когда сумма налоговой задолженности блогера составляла 11,353 миллиона рублей. Ивлеева также является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы", которое сократило свою задолженность по налогам. Его задолженность по налогу на прибыль снизилась с 1,303 миллиона до 442,571 тысячи рублей, долг по НДС на 398,2 тысячи рублей погашен полностью, осталась только задолженность по штрафу менее чем на тысячу рублей. Долг компании по страховым взносам по-прежнему составляет 1,115 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240613/ivleeva-1952585138.html
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россия, анастасия ивлеева, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Шоубиз, Россия, Анастасия Ивлеева, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов

Против Ивлеевой возбудили производство за неуплату более 11,3 млн рублей налогов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств ФССП РФ.
Исполнительное производство было возбуждено 27 июня. Приставы взыскивают с Ивлеевой налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей.
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Во вторник стало известно, что задолженность по налогам блогера достигла 20,937 миллиона рублей. По данным БИР-Аналитик, решения Федеральной налоговой службы (ФНС) о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны направлены в Альфа-банк, Райффайзенбанк и Т-Банк (ранее Тинькофф).
Счета Ивлеевой были заморожены еще 4 июня, когда сумма налоговой задолженности блогера составляла 11,353 миллиона рублей.
Ивлеева также является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы", которое сократило свою задолженность по налогам. Его задолженность по налогу на прибыль снизилась с 1,303 миллиона до 442,571 тысячи рублей, долг по НДС на 398,2 тысячи рублей погашен полностью, осталась только задолженность по штрафу менее чем на тысячу рублей. Долг компании по страховым взносам по-прежнему составляет 1,115 миллиона рублей.
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ШоубизРоссияАнастасия ИвлееваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Происшествия
 
 
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