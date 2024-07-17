https://ria.ru/20240717/iran-1960143447.html

И.о. главы МИД Ирана заявил, что не планирует визит в Россию

И.о. главы МИД Ирана заявил, что не планирует визит в Россию - РИА Новости, 17.07.2024

И.о. главы МИД Ирана заявил, что не планирует визит в Россию

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни прямо сейчас не планирует визит в Россию, но делегации двух стран регулярно посещают... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:03

2024-07-17T01:03

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни прямо сейчас не планирует визит в Россию, но делегации двух стран регулярно посещают Тегеран и Москву, заявил он РИА Новости. "Мы регулярно обмениваемся делегациями между Тегераном и Москвой, но прямо сейчас у нас нет конкретных планов визита в Москву", - сообщил он агентству. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил Багери Кяни о своем приглашении посетить Россию в ходе встречи глав дипломатических ведомств двух стран на полях мероприятий в штаб-квартире ООН. Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.

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