https://ria.ru/20240717/iran-1960143447.html
И.о. главы МИД Ирана заявил, что не планирует визит в Россию
И.о. главы МИД Ирана заявил, что не планирует визит в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
И.о. главы МИД Ирана заявил, что не планирует визит в Россию
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни прямо сейчас не планирует визит в Россию, но делегации двух стран регулярно посещают... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:03
2024-07-17T01:03
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни прямо сейчас не планирует визит в Россию, но делегации двух стран регулярно посещают Тегеран и Москву, заявил он РИА Новости. "Мы регулярно обмениваемся делегациями между Тегераном и Москвой, но прямо сейчас у нас нет конкретных планов визита в Москву", - сообщил он агентству. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил Багери Кяни о своем приглашении посетить Россию в ходе встречи глав дипломатических ведомств двух стран на полях мероприятий в штаб-квартире ООН. Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.
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россия, тегеран (город), москва, сергей лавров, оон, в мире
Россия, Тегеран (город), Москва, Сергей Лавров, ООН, В мире
И.о. главы МИД Ирана заявил, что не планирует визит в Россию
И.о. главы МИД Ирана Кяни заявил, что прямо сейчас не планирует визит в Россию