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Иран отверг заявление американских СМИ о своей роли в покушении на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
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00:25 17.07.2024 (обновлено: 01:39 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/iran-1960140735.html
Иран отверг заявление американских СМИ о своей роли в покушении на Трампа
Иран отверг заявление американских СМИ о своей роли в покушении на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
Иран отверг заявление американских СМИ о своей роли в покушении на Трампа
Иран полон решимости привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:25
2024-07-17T01:39
иран
сша
пенсильвания
дональд трамп
касем сулеймани
в мире
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ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. Иран полон решимости привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани. CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. По словам источников телеканала, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору". "Исламская Республика Иран полна решимости привлечь Трампа к ответственности в связи с его прямой ролью в убийстве генерала Касема Сулеймани... однако решительно отвергает любое вмешательство в недавнее вооруженное покушение на Трампа и заявления о намерении Ирана совершить такой шаг и считает подобные заявления имеющими предвзятые политические цели и мотивы", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240716/iran-1960138129.html
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иран, сша, пенсильвания, дональд трамп, касем сулеймани, в мире
Иран, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, В мире
Иран отверг заявление американских СМИ о своей роли в покушении на Трампа

Иран отверг заявление американских СМИ о роли Тегерана в покушении на Трампа

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. Иран полон решимости привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.
CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. По словам источников телеканала, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору".
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Иран назвал обвинения в попытке устранить Трампа злонамеренными
Вчера, 23:42
"Исламская Республика Иран полна решимости привлечь Трампа к ответственности в связи с его прямой ролью в убийстве генерала Касема Сулеймани... однако решительно отвергает любое вмешательство в недавнее вооруженное покушение на Трампа и заявления о намерении Ирана совершить такой шаг и считает подобные заявления имеющими предвзятые политические цели и мотивы", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В штабе Трампа заявили о готовности к любому развитию событий
Вчера, 22:31
 
ИранСШАПенсильванияДональд ТрампКасем СулейманиВ мире
 
 
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