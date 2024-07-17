https://ria.ru/20240717/informatsiya-1960155619.html
Журналистка отметила перемены в отношении в Европе к информации об Украине
Журналистка отметила перемены в отношении в Европе к информации об Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Журналистка отметила перемены в отношении в Европе к информации об Украине
В Европе растет спрос на альтернативную информацию о конфликте на Украине, люди стали понимать больше о происходящем, заявила РИА Новости независимая... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:21
2024-07-17T05:21
2024-07-17T05:24
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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. В Европе растет спрос на альтернативную информацию о конфликте на Украине, люди стали понимать больше о происходящем, заявила РИА Новости независимая голландская журналистка Соня ван ден Энде. Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву неделю спустя после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. После приезда ее пригласили с группой журналистов посетить Донбасс. Из-за последовавших после этого санкций ЕС, блокировки банковского счета в Нидерландах и угроз в соцсетях она осталась в России. С тех пор ван ден Энде уже более десяти раз побывала на фронте, она освещает события в России и на Украине. "Сейчас у меня свой сайт, я пытаюсь донести до западного читателя, особенно в Нидерландах, альтернативную информацию. Я вижу, что люди читают, цифры по статистике сайта растут, все идет хорошо. Люди стали пробуждаться и видеть, что происходит на самом деле", - рассказала ван ден Энде. Журналистка считает, что теперь в Европе больше понимают о происходящем на Украине, чем два года назад. "Многие люди говорят: "да, мы видим, что это Европа сейчас хочет большего, а не Россия". Ведь западные политики говорят только о войне", - отметила собеседница агентства. Ван ден Энде сообщила, что в то же время сталкивается с различными препятствиями при осуществлении своей работы. "Например, мой сайт периодически подвергается блокировкам на Западе и кибератакам. Для других западных СМИ я почти не могу писать, меня просто исключили отовсюду. Однако я продолжаю писать для своего сайта и в соцсетях", - заявила голландская журналистка.
https://ria.ru/20240710/argentina-1958658470.html
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украина, нидерланды, европа, евросоюз, в мире
Украина, Нидерланды, Европа, Евросоюз, В мире
Журналистка отметила перемены в отношении в Европе к информации об Украине
Журналистка Энде: в Европе растет спрос на альтернативную информацию об Украине
ГААГА, 17 июл - РИА Новости. В Европе растет спрос на альтернативную информацию о конфликте на Украине, люди стали понимать больше о происходящем, заявила РИА Новости независимая голландская журналистка Соня ван ден Энде.
Независимая журналистка из Нидерландов
Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву
неделю спустя после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. После приезда ее пригласили с группой журналистов посетить Донбасс
. Из-за последовавших после этого санкций ЕС
, блокировки банковского счета в Нидерландах и угроз в соцсетях она осталась в России
. С тех пор ван ден Энде уже более десяти раз побывала на фронте, она освещает события в России и на Украине.
"Сейчас у меня свой сайт, я пытаюсь донести до западного читателя, особенно в Нидерландах, альтернативную информацию. Я вижу, что люди читают, цифры по статистике сайта растут, все идет хорошо. Люди стали пробуждаться и видеть, что происходит на самом деле", - рассказала ван ден Энде.
Журналистка считает, что теперь в Европе больше понимают о происходящем на Украине, чем два года назад.
"Многие люди говорят: "да, мы видим, что это Европа сейчас хочет большего, а не Россия". Ведь западные политики говорят только о войне", - отметила собеседница агентства.
Ван ден Энде сообщила, что в то же время сталкивается с различными препятствиями при осуществлении своей работы.
"Например, мой сайт периодически подвергается блокировкам на Западе и кибератакам. Для других западных СМИ я почти не могу писать, меня просто исключили отовсюду. Однако я продолжаю писать для своего сайта и в соцсетях", - заявила голландская журналистка.