https://ria.ru/20240717/informatsiya-1960155619.html

Журналистка отметила перемены в отношении в Европе к информации об Украине

Журналистка отметила перемены в отношении в Европе к информации об Украине - РИА Новости, 17.07.2024

Журналистка отметила перемены в отношении в Европе к информации об Украине

В Европе растет спрос на альтернативную информацию о конфликте на Украине, люди стали понимать больше о происходящем, заявила РИА Новости независимая... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:21

2024-07-17T05:21

2024-07-17T05:24

украина

нидерланды

европа

евросоюз

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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. В Европе растет спрос на альтернативную информацию о конфликте на Украине, люди стали понимать больше о происходящем, заявила РИА Новости независимая голландская журналистка Соня ван ден Энде. Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву неделю спустя после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. После приезда ее пригласили с группой журналистов посетить Донбасс. Из-за последовавших после этого санкций ЕС, блокировки банковского счета в Нидерландах и угроз в соцсетях она осталась в России. С тех пор ван ден Энде уже более десяти раз побывала на фронте, она освещает события в России и на Украине. "Сейчас у меня свой сайт, я пытаюсь донести до западного читателя, особенно в Нидерландах, альтернативную информацию. Я вижу, что люди читают, цифры по статистике сайта растут, все идет хорошо. Люди стали пробуждаться и видеть, что происходит на самом деле", - рассказала ван ден Энде. Журналистка считает, что теперь в Европе больше понимают о происходящем на Украине, чем два года назад. "Многие люди говорят: "да, мы видим, что это Европа сейчас хочет большего, а не Россия". Ведь западные политики говорят только о войне", - отметила собеседница агентства. Ван ден Энде сообщила, что в то же время сталкивается с различными препятствиями при осуществлении своей работы. "Например, мой сайт периодически подвергается блокировкам на Западе и кибератакам. Для других западных СМИ я почти не могу писать, меня просто исключили отовсюду. Однако я продолжаю писать для своего сайта и в соцсетях", - заявила голландская журналистка.

https://ria.ru/20240710/argentina-1958658470.html

https://ria.ru/20240608/kniga-1951564912.html

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украина, нидерланды, европа, евросоюз, в мире