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Украина в июне увеличила импорт электроэнергии до исторического максимума

Украина в июне увеличила импорт электроэнергии до исторического максимума - РИА Новости, 17.07.2024

Украина в июне увеличила импорт электроэнергии до исторического максимума

Импорт электроэнергии на Украину в июне вырос более чем вдвое к предыдущему месяцу — до рекордных 78,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:21

2024-07-17T06:21

2024-07-17T09:07

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Импорт электроэнергии на Украину в июне вырос более чем вдвое к предыдущему месяцу — до рекордных 78,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным украинской таможни. Так, украинские закупки электроэнергии за рубежом в июне достигли 78,5 миллиона долларов против 35,1 миллиона долларов месяцем ранее. При этом в июне прошлого года импорт составил лишь 5,7 миллиона долларов. Стоимость поставок в июне стала рекордной для Украины как минимум с 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Предыдущий максимум был в феврале 2022 года на уровне 42,6 миллиона долларов. Главным поставщиком энергии на Украину в июне была Венгрия с долей в 32%. В целом Украина в первом полугодии закупила у других стран электроэнергии на рекордные 188,4 миллиона долларов, что в 2,3 раза больше показателя годичной давности. Основными поставщиками были Словакия (26,2%), Румыния (24,7%) и Венгрия (22,4%). Россия в конце февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в июне текущего года говорил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

https://ria.ru/20240716/aktsiya-1960134254.html

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