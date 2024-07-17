https://ria.ru/20240717/hamster-1960172505.html
Мошенники начали воровать аккаунты пользователей игры Hamster Kombat
Мошенники начали воровать аккаунты пользователей игры Hamster Kombat - РИА Новости, 17.07.2024
Мошенники начали воровать аккаунты пользователей игры Hamster Kombat
Злоумышленники начали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat, рассказали РИА... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:22
2024-07-17T09:22
2024-07-17T09:22
технологии
telegram
лаборатория касперского
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Злоумышленники начали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram - ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере", - рассказали в компании. Старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова добавила, что в этой схеме мошенники уверяли, что выплата должна произойти в течение 15 минут после успешной авторизации в Telegram. По ее словам, чтобы обезопасить свой аккаунт, важно настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений. Отмечается, что в первом полугодии количество попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://ria.ru/20240619/khomyak-1953836130.html
https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945051382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, лаборатория касперского
Технологии, Telegram, Лаборатория Касперского
Мошенники начали воровать аккаунты пользователей игры Hamster Kombat
Мошенники начали воровать аккаунты Telegram у пользователей игры Hamster Kombat
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Злоумышленники начали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram - ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере", - рассказали в компании.
Старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского"
Ольга Свистунова добавила, что в этой схеме мошенники уверяли, что выплата должна произойти в течение 15 минут после успешной авторизации в Telegram. По ее словам, чтобы обезопасить свой аккаунт, важно настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений.
Отмечается, что в первом полугодии количество попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.