https://ria.ru/20240717/groza-1960274738.html

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами - РИА Новости, 17.07.2024

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами

Спасатели предупредили о дожде с грозой в ночь на четверг в Москве и Подмосковье. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:59

2024-07-17T15:59

2024-07-17T15:59

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ночь на четверг в Москве и Подмосковье. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 01:00 до 09:00 18 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России. Спасатели призвали водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию с другими автомобилями, избегать внезапных обгонов и перестроений, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды ФГБУ "ЦУГМС" ночью с 17 на 18 июля и утром 18 июля по Московской области ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)