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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами - РИА Новости, 17.07.2024
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15:59 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/groza-1960274738.html
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами - РИА Новости, 17.07.2024
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами
Спасатели предупредили о дожде с грозой в ночь на четверг в Москве и Подмосковье. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:59
2024-07-17T15:59
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ночь на четверг в Москве и Подмосковье. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 01:00 до 09:00 18 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России. Спасатели призвали водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию с другими автомобилями, избегать внезапных обгонов и перестроений, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды ФГБУ "ЦУГМС" ночью с 17 на 18 июля и утром 18 июля по Московской области ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами

МЧС предупредило о дожде с грозой в ночь на четверг в Москве и Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ночь на четверг в Москве и Подмосковье.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 01:00 до 09:00 18 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.
Спасатели призвали водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию с другими автомобилями, избегать внезапных обгонов и перестроений, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "ЦУГМС" ночью с 17 на 18 июля и утром 18 июля по Московской области ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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