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Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах - РИА Новости, 17.07.2024
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03:23 17.07.2024 (обновлено: 03:24 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/griby-1960150978.html
Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах
Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах - РИА Новости, 17.07.2024
Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах
Рекомендуется отказаться от сбора грибов вдоль железных и автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и на кладбищах, так как в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:23
2024-07-17T03:24
московская область (подмосковье)
надежда раева
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от сбора грибов вдоль железных и автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и на кладбищах, так как в этих местах в грибы могут попасть токсичные элементы, рассказала РИА Новости начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. "В Подмосковье так же, как и во всей России, нельзя собирать и употреблять в пищу ядовитые грибы. Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вдоль железных дорог, автомобильных дорог. Там могут накапливаться соли тяжелых металлов. По этой же причине не рекомендуется собирать грибы в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий и на кладбищах. Это места, где в грибы могут попасть токсичные элементы, которые окажут негативное воздействие на того, кто будет употреблять эти грибы", - сказала Раева. По словам эксперта, очень важно собирать грибы именно с ножками, потому что именно по ножке гриба его можно отличить от ядовитых "близнецов". Так, сыроежку и бледную поганку можно различить только по наличию "юбочки" на ножке гриба. "Грибы лучше собирать в корзинку, так как в ведре или полиэтиленовом мешке они очень быстро портятся, они там не "дышат", потом они могут помяться, и ножка может отломиться. Дома, когда мы придем, обязательно сразу перебрать эти грибы по видам грибов и отдельно готовить каждый вид гриба. Не надо их смешивать", - отметила Раева. Она добавила, что без предварительного отваривания можно использовать только белые грибы, рыжики и грузди. Все остальные грибы необходимо предварительно отваривать не менее 10-15 минут, затем слить отвар, промыть грибы и дальше уже готовить их на свое усмотрение. Грибы противопоказаны детям до 14 лет, так как они содержат большое количество клетчатки, хитина, который затрудняет переваривание и доступность продуктов соком желудочно-кишечного тракта. Кроме того, грибы не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы и кишечника, потому что это очень тяжелая пища. "Грибы – это белковая пища. Поэтому если мы их сразу с вами после того, как соберем, не переработаем, то начнутся уже процессы микробиологической порчи в грибах. Попробуйте оставить кусок мяса на кухонном столе вечером – к утру вы уже почувствуете неприятный запах. Точно такие же процессы проходят и в грибах. Поэтому их надо незамедлительно перерабатывать после того, как мы их принесли домой", - предупредила собеседник.
https://ria.ru/20240212/grib-1926794943.html
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московская область (подмосковье), надежда раева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество
Московская область (Подмосковье), Надежда Раева, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество
Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах

Роспотребнадзор порекомендовал не собирать грибы на кладбищах

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГрибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от сбора грибов вдоль железных и автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и на кладбищах, так как в этих местах в грибы могут попасть токсичные элементы, рассказала РИА Новости начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
«
"В Подмосковье так же, как и во всей России, нельзя собирать и употреблять в пищу ядовитые грибы. Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вдоль железных дорог, автомобильных дорог. Там могут накапливаться соли тяжелых металлов. По этой же причине не рекомендуется собирать грибы в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий и на кладбищах. Это места, где в грибы могут попасть токсичные элементы, которые окажут негативное воздействие на того, кто будет употреблять эти грибы", - сказала Раева.
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По словам эксперта, очень важно собирать грибы именно с ножками, потому что именно по ножке гриба его можно отличить от ядовитых "близнецов". Так, сыроежку и бледную поганку можно различить только по наличию "юбочки" на ножке гриба.
"Грибы лучше собирать в корзинку, так как в ведре или полиэтиленовом мешке они очень быстро портятся, они там не "дышат", потом они могут помяться, и ножка может отломиться. Дома, когда мы придем, обязательно сразу перебрать эти грибы по видам грибов и отдельно готовить каждый вид гриба. Не надо их смешивать", - отметила Раева.
Она добавила, что без предварительного отваривания можно использовать только белые грибы, рыжики и грузди. Все остальные грибы необходимо предварительно отваривать не менее 10-15 минут, затем слить отвар, промыть грибы и дальше уже готовить их на свое усмотрение.
Грибы противопоказаны детям до 14 лет, так как они содержат большое количество клетчатки, хитина, который затрудняет переваривание и доступность продуктов соком желудочно-кишечного тракта. Кроме того, грибы не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы и кишечника, потому что это очень тяжелая пища.
"Грибы – это белковая пища. Поэтому если мы их сразу с вами после того, как соберем, не переработаем, то начнутся уже процессы микробиологической порчи в грибах. Попробуйте оставить кусок мяса на кухонном столе вечером – к утру вы уже почувствуете неприятный запах. Точно такие же процессы проходят и в грибах. Поэтому их надо незамедлительно перерабатывать после того, как мы их принесли домой", - предупредила собеседник.
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Московская область (Подмосковье)Надежда РаеваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
 
 
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