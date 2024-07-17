https://ria.ru/20240717/griby-1960150978.html

Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах

Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах - РИА Новости, 17.07.2024

Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах

Рекомендуется отказаться от сбора грибов вдоль железных и автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и на кладбищах, так как в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:23

2024-07-17T03:23

2024-07-17T03:24

московская область (подмосковье)

надежда раева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от сбора грибов вдоль железных и автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и на кладбищах, так как в этих местах в грибы могут попасть токсичные элементы, рассказала РИА Новости начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. "В Подмосковье так же, как и во всей России, нельзя собирать и употреблять в пищу ядовитые грибы. Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вдоль железных дорог, автомобильных дорог. Там могут накапливаться соли тяжелых металлов. По этой же причине не рекомендуется собирать грибы в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий и на кладбищах. Это места, где в грибы могут попасть токсичные элементы, которые окажут негативное воздействие на того, кто будет употреблять эти грибы", - сказала Раева. По словам эксперта, очень важно собирать грибы именно с ножками, потому что именно по ножке гриба его можно отличить от ядовитых "близнецов". Так, сыроежку и бледную поганку можно различить только по наличию "юбочки" на ножке гриба. "Грибы лучше собирать в корзинку, так как в ведре или полиэтиленовом мешке они очень быстро портятся, они там не "дышат", потом они могут помяться, и ножка может отломиться. Дома, когда мы придем, обязательно сразу перебрать эти грибы по видам грибов и отдельно готовить каждый вид гриба. Не надо их смешивать", - отметила Раева. Она добавила, что без предварительного отваривания можно использовать только белые грибы, рыжики и грузди. Все остальные грибы необходимо предварительно отваривать не менее 10-15 минут, затем слить отвар, промыть грибы и дальше уже готовить их на свое усмотрение. Грибы противопоказаны детям до 14 лет, так как они содержат большое количество клетчатки, хитина, который затрудняет переваривание и доступность продуктов соком желудочно-кишечного тракта. Кроме того, грибы не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы и кишечника, потому что это очень тяжелая пища. "Грибы – это белковая пища. Поэтому если мы их сразу с вами после того, как соберем, не переработаем, то начнутся уже процессы микробиологической порчи в грибах. Попробуйте оставить кусок мяса на кухонном столе вечером – к утру вы уже почувствуете неприятный запах. Точно такие же процессы проходят и в грибах. Поэтому их надо незамедлительно перерабатывать после того, как мы их принесли домой", - предупредила собеседник.

https://ria.ru/20240212/grib-1926794943.html

https://ria.ru/20240220/grib-1928369010.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), надежда раева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество