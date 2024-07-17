https://ria.ru/20240717/gretsija-1960263703.html

В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе

В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе - РИА Новости, 17.07.2024

В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе

Источники в генеральном штабе национальной обороны Греции опровергли публикации об отправке диверсантов "на границу Украины". РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:29

2024-07-17T15:29

2024-07-17T15:52

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АФИНЫ, 17 июл – РИА Новости. Источники в генеральном штабе национальной обороны Греции опровергли публикации об отправке диверсантов "на границу Украины". "Сообщаем вам, что появившееся в прессе сообщение о "Миссии команды 7-го десантно-диверсионного батальона (MAK) к украинской границе" не соответствует действительности", - сообщил источник в генштабе журналистам. "В ближайшие дни два сотрудника командования специальных операций генерального штаба отправятся в Польшу для участия в совместных учениях с частью польского спецназа с целью обмена ноу-хау и опытом в области управления беспилотными летательными аппаратами (дронами). Эта акция будет реализована в контексте аналогичных учений, которые прошли в нашей стране с 15 по 25 апреля 2024 года с участием польского спецназа", - сказал источник. Как сообщила газета "Демократия", "злополучное" правительство Кириакоса Мицотакиса отозвало элитную десантную группу диверсантов с греческих островов и направило ее к украинской границе. В составе группы "30 элитных коммандос". "Демилитаризация греческих островов, которая осуществлялась путем отправки военной техники и транспортных средств на Украину, а также более активное участие Греции в войне, похоже, продолжаются с прежними темпами и с отправкой греческих солдат", - написала газета. По данным "Демократии", Греция направила в состав сил НАТО взвод элитных коммандос 7-го ΜΑΚ, который отвечал за небольшие острова в северо-восточной части Эгейского моря. "По той же информации, этот взвод уже находится в польском городе Эльблонг, на Балтийском море, и присоединился к силам НАТО", - пишет газета. "Роль 7-го МАК чисто наступательная, то есть при появлении противника на нашем пространстве он не защищается, а атакует противника и уничтожает его. И тем не менее, мы отправляем их в Польшу, видимо, для участия в каких-то учениях НАТО или наступлении (никто не знает). Вопрос очень серьезный, и министерство призвано объяснить это", - пишет газета.

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959118838.html

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956767983.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, польша, украина, кириакос мицотакис, нато, межгосударственный авиационный комитет