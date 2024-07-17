В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе
Генштаб Греции опроверг сообщения об отправке диверсантов "на границу Украины"
Ситуация в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 17 июл – РИА Новости. Источники в генеральном штабе национальной обороны Греции опровергли публикации об отправке диверсантов "на границу Украины".
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"Сообщаем вам, что появившееся в прессе сообщение о "Миссии команды 7-го десантно-диверсионного батальона (MAK) к украинской границе" не соответствует действительности", - сообщил источник в генштабе журналистам.
"В ближайшие дни два сотрудника командования специальных операций генерального штаба отправятся в Польшу для участия в совместных учениях с частью польского спецназа с целью обмена ноу-хау и опытом в области управления беспилотными летательными аппаратами (дронами). Эта акция будет реализована в контексте аналогичных учений, которые прошли в нашей стране с 15 по 25 апреля 2024 года с участием польского спецназа", - сказал источник.
Как сообщила газета "Демократия", "злополучное" правительство Кириакоса Мицотакиса отозвало элитную десантную группу диверсантов с греческих островов и направило ее к украинской границе. В составе группы "30 элитных коммандос".
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"Демилитаризация греческих островов, которая осуществлялась путем отправки военной техники и транспортных средств на Украину, а также более активное участие Греции в войне, похоже, продолжаются с прежними темпами и с отправкой греческих солдат", - написала газета.
По данным "Демократии", Греция направила в состав сил НАТО взвод элитных коммандос 7-го ΜΑΚ, который отвечал за небольшие острова в северо-восточной части Эгейского моря. "По той же информации, этот взвод уже находится в польском городе Эльблонг, на Балтийском море, и присоединился к силам НАТО", - пишет газета.
"Роль 7-го МАК чисто наступательная, то есть при появлении противника на нашем пространстве он не защищается, а атакует противника и уничтожает его. И тем не менее, мы отправляем их в Польшу, видимо, для участия в каких-то учениях НАТО или наступлении (никто не знает). Вопрос очень серьезный, и министерство призвано объяснить это", - пишет газета.