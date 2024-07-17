Рейтинг@Mail.ru
В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 17.07.2024 (обновлено: 15:52 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/gretsija-1960263703.html
В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе
В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе - РИА Новости, 17.07.2024
В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе
Источники в генеральном штабе национальной обороны Греции опровергли публикации об отправке диверсантов "на границу Украины". РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:29
2024-07-17T15:52
в мире
греция
польша
украина
кириакос мицотакис
нато
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126113/29/1261132925_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_8f167bb470ffa6ffa218042cf65690d8.jpg
АФИНЫ, 17 июл – РИА Новости. Источники в генеральном штабе национальной обороны Греции опровергли публикации об отправке диверсантов "на границу Украины". "Сообщаем вам, что появившееся в прессе сообщение о "Миссии команды 7-го десантно-диверсионного батальона (MAK) к украинской границе" не соответствует действительности", - сообщил источник в генштабе журналистам. "В ближайшие дни два сотрудника командования специальных операций генерального штаба отправятся в Польшу для участия в совместных учениях с частью польского спецназа с целью обмена ноу-хау и опытом в области управления беспилотными летательными аппаратами (дронами). Эта акция будет реализована в контексте аналогичных учений, которые прошли в нашей стране с 15 по 25 апреля 2024 года с участием польского спецназа", - сказал источник. Как сообщила газета "Демократия", "злополучное" правительство Кириакоса Мицотакиса отозвало элитную десантную группу диверсантов с греческих островов и направило ее к украинской границе. В составе группы "30 элитных коммандос". "Демилитаризация греческих островов, которая осуществлялась путем отправки военной техники и транспортных средств на Украину, а также более активное участие Греции в войне, похоже, продолжаются с прежними темпами и с отправкой греческих солдат", - написала газета. По данным "Демократии", Греция направила в состав сил НАТО взвод элитных коммандос 7-го ΜΑΚ, который отвечал за небольшие острова в северо-восточной части Эгейского моря. "По той же информации, этот взвод уже находится в польском городе Эльблонг, на Балтийском море, и присоединился к силам НАТО", - пишет газета. "Роль 7-го МАК чисто наступательная, то есть при появлении противника на нашем пространстве он не защищается, а атакует противника и уничтожает его. И тем не менее, мы отправляем их в Польшу, видимо, для участия в каких-то учениях НАТО или наступлении (никто не знает). Вопрос очень серьезный, и министерство призвано объяснить это", - пишет газета.
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959118838.html
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956767983.html
греция
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126113/29/1261132925_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_6a6f70e7da1f959b5b47cbddfa5b6c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, польша, украина, кириакос мицотакис, нато, межгосударственный авиационный комитет
В мире, Греция, Польша, Украина, Кириакос Мицотакис, НАТО, Межгосударственный авиационный комитет
В Греции опровергли сообщения об отправке диверсантов к украинской границе

Генштаб Греции опроверг сообщения об отправке диверсантов "на границу Украины"

© РИА Новости / Геннадий МельникСитуация в Афинах
Ситуация в Афинах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Ситуация в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 17 июл – РИА Новости. Источники в генеральном штабе национальной обороны Греции опровергли публикации об отправке диверсантов "на границу Украины".
«
"Сообщаем вам, что появившееся в прессе сообщение о "Миссии команды 7-го десантно-диверсионного батальона (MAK) к украинской границе" не соответствует действительности", - сообщил источник в генштабе журналистам.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Мицотакис исключил отправку Грецией ЗРК Patriot и С-300 на Украину
12 июля, 02:27
"В ближайшие дни два сотрудника командования специальных операций генерального штаба отправятся в Польшу для участия в совместных учениях с частью польского спецназа с целью обмена ноу-хау и опытом в области управления беспилотными летательными аппаратами (дронами). Эта акция будет реализована в контексте аналогичных учений, которые прошли в нашей стране с 15 по 25 апреля 2024 года с участием польского спецназа", - сказал источник.
Как сообщила газета "Демократия", "злополучное" правительство Кириакоса Мицотакиса отозвало элитную десантную группу диверсантов с греческих островов и направило ее к украинской границе. В составе группы "30 элитных коммандос".
«
"Демилитаризация греческих островов, которая осуществлялась путем отправки военной техники и транспортных средств на Украину, а также более активное участие Греции в войне, похоже, продолжаются с прежними темпами и с отправкой греческих солдат", - написала газета.
По данным "Демократии", Греция направила в состав сил НАТО взвод элитных коммандос 7-го ΜΑΚ, который отвечал за небольшие острова в северо-восточной части Эгейского моря. "По той же информации, этот взвод уже находится в польском городе Эльблонг, на Балтийском море, и присоединился к силам НАТО", - пишет газета.
"Роль 7-го МАК чисто наступательная, то есть при появлении противника на нашем пространстве он не защищается, а атакует противника и уничтожает его. И тем не менее, мы отправляем их в Польшу, видимо, для участия в каких-то учениях НАТО или наступлении (никто не знает). Вопрос очень серьезный, и министерство призвано объяснить это", - пишет газета.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Экс-премьер Греции обвинил Европу в разжигании войны на Украине
2 июля, 01:45
 
В миреГрецияПольшаУкраинаКириакос МицотакисНАТОМежгосударственный авиационный комитет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала