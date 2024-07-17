Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/gosduma-1960205693.html
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах - РИА Новости, 17.07.2024
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличивать размер... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:10
2024-07-17T12:10
россия
сергей миронов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличивать размер материнского капитала в субъектах РФ в зависимости от коэффициента рождаемости, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается стимулировать рождаемость в субъектах Российской Федерации с низким суммарным коэффициентом рождаемости (ниже уровня фертильности на уровне воспроизводства) путём увеличения для таких регионов размера материнского (семейного) капитала", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте проекта также отмечается, что в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,3 маткапитал предлагается увеличить в два раза, в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,75 размер маткапитала предлагается увеличить в 1,5 раза, а в субъектах с суммарными коэффициентом рождаемости на уровне воспроизводства, но ниже 2,1 - на 1,3. "В целях сохранения в Российской Федерации рождаемости на уровне воспроизводства государству необходимо предпринимать дополнительные меры, направленные на стимулирование многодетности и на повышение уровня жизни семей с детьми", - подчеркивается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240502/gd-1943416257.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах

В ГД внесли проект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличивать размер материнского капитала в субъектах РФ в зависимости от коэффициента рождаемости, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Проектом федерального закона предлагается стимулировать рождаемость в субъектах Российской Федерации с низким суммарным коэффициентом рождаемости (ниже уровня фертильности на уровне воспроизводства) путём увеличения для таких регионов размера материнского (семейного) капитала", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В тексте проекта также отмечается, что в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,3 маткапитал предлагается увеличить в два раза, в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,75 размер маткапитала предлагается увеличить в 1,5 раза, а в субъектах с суммарными коэффициентом рождаемости на уровне воспроизводства, но ниже 2,1 - на 1,3.
"В целях сохранения в Российской Федерации рождаемости на уровне воспроизводства государству необходимо предпринимать дополнительные меры, направленные на стимулирование многодетности и на повышение уровня жизни семей с детьми", - подчеркивается в пояснительной записке.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Госдуму внесли проект о расширении права использования маткапитала
2 мая, 10:18
 
РоссияСергей МироновГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала