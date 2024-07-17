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В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах - РИА Новости, 17.07.2024
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличивать размер... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:10
2024-07-17T12:10
2024-07-17T12:10
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличивать размер материнского капитала в субъектах РФ в зависимости от коэффициента рождаемости, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается стимулировать рождаемость в субъектах Российской Федерации с низким суммарным коэффициентом рождаемости (ниже уровня фертильности на уровне воспроизводства) путём увеличения для таких регионов размера материнского (семейного) капитала", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте проекта также отмечается, что в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,3 маткапитал предлагается увеличить в два раза, в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,75 размер маткапитала предлагается увеличить в 1,5 раза, а в субъектах с суммарными коэффициентом рождаемости на уровне воспроизводства, но ниже 2,1 - на 1,3. "В целях сохранения в Российской Федерации рождаемости на уровне воспроизводства государству необходимо предпринимать дополнительные меры, направленные на стимулирование многодетности и на повышение уровня жизни семей с детьми", - подчеркивается в пояснительной записке.
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россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в некоторых регионах
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличивать размер материнского капитала в субъектах РФ в зависимости от коэффициента рождаемости, документ доступен в думской электронной базе.
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"Проектом федерального закона предлагается стимулировать рождаемость в субъектах Российской Федерации с низким суммарным коэффициентом рождаемости (ниже уровня фертильности на уровне воспроизводства) путём увеличения для таких регионов размера материнского (семейного) капитала", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В тексте проекта также отмечается, что в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,3 маткапитал предлагается увеличить в два раза, в субъектах РФ с суммарными коэффициентом рождаемости ниже 1,75 размер маткапитала предлагается увеличить в 1,5 раза, а в субъектах с суммарными коэффициентом рождаемости на уровне воспроизводства, но ниже 2,1 - на 1,3.
"В целях сохранения в Российской Федерации рождаемости на уровне воспроизводства государству необходимо предпринимать дополнительные меры, направленные на стимулирование многодетности и на повышение уровня жизни семей с детьми", - подчеркивается в пояснительной записке.