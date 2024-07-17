Рейтинг@Mail.ru
Глава Саранска ушел в отставку - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 17.07.2024 (обновлено: 12:11 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/glava-1960205211.html
Глава Саранска ушел в отставку
Глава Саранска ушел в отставку - РИА Новости, 17.07.2024
Глава Саранска ушел в отставку
Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:08
2024-07-17T12:11
политика
жкх
саранск
владимир быков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960205568_0:0:855:481_1920x0_80_0_0_d167dd619bc3a22a511a4c51762c0062.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале. "Семнадцатого июля на 38-й сессии Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава городского округа Саранск Игорь Юрьевич Асабин", - сообщили в городской администрации. О причинах досрочной отставки не сообщается. Отмечается, что исполняющим обязанности главы Саранска назначен заместитель главы - директор департамента строительства Владимир Быков. Асабин был избран главой Саранска 29 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20240409/cheboksary-1938870440.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960205568_107:0:748:481_1920x0_80_0_0_6ec70656ecb576240ca7f0f95d584ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, жкх, саранск, владимир быков
Политика, ЖКХ, Саранск, Владимир Быков
Глава Саранска ушел в отставку

Глава Саранска Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию

© Фото : Администрация городского округа СаранскГлава городского округа Саранск Игорь Асабин
Глава городского округа Саранск Игорь Асабин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Администрация городского округа Саранск
Глава городского округа Саранск Игорь Асабин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале.
«
"Семнадцатого июля на 38-й сессии Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава городского округа Саранск Игорь Юрьевич Асабин", - сообщили в городской администрации.
О причинах досрочной отставки не сообщается.
Отмечается, что исполняющим обязанности главы Саранска назначен заместитель главы - директор департамента строительства Владимир Быков.
Асабин был избран главой Саранска 29 декабря 2021 года.
Глава администрации города Чебоксары Денис Спирин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Мэр Чебоксар досрочно ушел в отставку
9 апреля, 16:05
 
ПолитикаЖКХСаранскВладимир Быков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала