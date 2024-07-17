https://ria.ru/20240717/glava-1960205211.html
Глава Саранска ушел в отставку
Глава Саранска ушел в отставку - РИА Новости, 17.07.2024
Глава Саранска ушел в отставку
Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:08
2024-07-17T12:08
2024-07-17T12:11
политика
жкх
саранск
владимир быков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960205568_0:0:855:481_1920x0_80_0_0_d167dd619bc3a22a511a4c51762c0062.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале. "Семнадцатого июля на 38-й сессии Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава городского округа Саранск Игорь Юрьевич Асабин", - сообщили в городской администрации. О причинах досрочной отставки не сообщается. Отмечается, что исполняющим обязанности главы Саранска назначен заместитель главы - директор департамента строительства Владимир Быков. Асабин был избран главой Саранска 29 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20240409/cheboksary-1938870440.html
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960205568_107:0:748:481_1920x0_80_0_0_6ec70656ecb576240ca7f0f95d584ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, жкх, саранск, владимир быков
Политика, ЖКХ, Саранск, Владимир Быков
Глава Саранска ушел в отставку
Глава Саранска Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале.
«
"Семнадцатого июля на 38-й сессии Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава городского округа Саранск Игорь Юрьевич Асабин", - сообщили в городской администрации.
О причинах досрочной отставки не сообщается.
Отмечается, что исполняющим обязанности главы Саранска назначен заместитель главы - директор департамента строительства Владимир Быков.
Асабин был избран главой Саранска 29 декабря 2021 года.