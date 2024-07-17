https://ria.ru/20240717/glava-1960205211.html

Глава Саранска ушел в отставку

Глава Саранска ушел в отставку - РИА Новости, 17.07.2024

Глава Саранска ушел в отставку

Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:08

2024-07-17T12:08

2024-07-17T12:11

политика

жкх

саранск

владимир быков

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщает администрация города в Telegram-канале. "Семнадцатого июля на 38-й сессии Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава городского округа Саранск Игорь Юрьевич Асабин", - сообщили в городской администрации. О причинах досрочной отставки не сообщается. Отмечается, что исполняющим обязанности главы Саранска назначен заместитель главы - директор департамента строительства Владимир Быков. Асабин был избран главой Саранска 29 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20240409/cheboksary-1938870440.html

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политика, жкх, саранск, владимир быков