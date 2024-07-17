https://ria.ru/20240717/glava-1960157633.html

Глава Приднестровья раскритиковал милитаризацию Молдавии

Глава Приднестровья раскритиковал милитаризацию Молдавии - РИА Новости, 17.07.2024

Глава Приднестровья раскритиковал милитаризацию Молдавии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости назвал милитаризацию Молдавии дестабилизирующим... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:04

2024-07-17T06:04

2024-07-17T06:05

в мире

молдавия

кишинев

румыния

вадим красносельский

майя санду

нато

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости назвал милитаризацию Молдавии дестабилизирующим фактором. "Фактор дестабилизации - как раз милитаризация соседней Молдовы. Политики в Кишиневе могут сколько угодно говорить, что этого процесса нет, но факты - упрямая вещь. А они таковы, что Молдова из года в год увеличивает военный бюджет, получает от зарубежных партнеров беспрецедентное финансирование на перевооружение и модернизацию армии по стандартам НАТО", - сказал Красносельский. Глава ПМР обратил внимание на то, что в Тирасполе наблюдают регулярные поставки Кишиневу военной техники, вооружений и снаряжения, дронов, ПВО и так далее. По его словам, на днях Молдавия получила новый пакет американского вооружения, прежде всего 20 автомобилей "Хамви". "Едва ли не ежемесячно прибывают воинские подразделения западных стран для участия в совместных учениях", - отметил Красносельский. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20231021/militarizatsiya-1904288351.html

https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, румыния, вадим красносельский, майя санду, нато