https://ria.ru/20240717/gladkov-1960258160.html
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:12
2024-07-17T15:12
2024-07-17T15:12
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ca5d583bcdf0583842514e5e041767e4.jpg
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе погибли 2 человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль… В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. "Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20240717/kherson-1960197921.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_4e4bd4ab621c102241704e79cf77479d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла семейная пара