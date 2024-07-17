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В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
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15:12 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/gladkov-1960258160.html
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ
Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:12
2024-07-17T15:12
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;В Белгородском районе погибли 2 человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль… В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи&quot;, - написал Гладков.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. "Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших", - подчеркнул глава области.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла семейная пара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В Белгородском районе погибли 2 человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль… В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков.

Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. "Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших", - подчеркнул глава области.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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