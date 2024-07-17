https://ria.ru/20240717/gladkov-1960258160.html

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ

Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:12

2024-07-17T15:12

2024-07-17T15:12

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе погибли 2 человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль… В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. "Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20240717/kherson-1960197921.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины