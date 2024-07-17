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За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
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12:16 17.07.2024 (обновлено: 12:45 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/germaniya-1960207285.html
За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ
За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ
Дроны неизвестного происхождения следят за украинскими военными, проходящими обучение в "тайной локации" в Германии, а инструкторы получают сообщения от... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:16
2024-07-17T12:45
германия
россия
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дроны неизвестного происхождения следят за украинскими военными, проходящими обучение в "тайной локации" в Германии, а инструкторы получают сообщения от неизвестных людей, сообщает газета Politico. "Даже глубоко в лесах... Германии украинские призывники не застрахованы от... линз потенциально вражеских дронов", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дроны летают вокруг тайной локации, на которой проходят подготовку солдаты ВСУ. По утверждению газеты, немецкие военные подозревают, что происходящее якобы связано с действиями России, однако они не подкрепляют свои подозрения никакими доказательствами. Как отметил один из военных, заблокировать все частоты, которые могут использоваться для управления дронами, фактически невозможно. Более того, пишет газета, с инструкторами связываются неизвестными люди. В ФРГ считают, что попытки выйти с ними на контакт могут быть приманками. Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html
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германия, россия, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Германия, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ

Politico: за военными ВСУ, обучающимися в Германии, следят неопознанные дроны

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дроны неизвестного происхождения следят за украинскими военными, проходящими обучение в "тайной локации" в Германии, а инструкторы получают сообщения от неизвестных людей, сообщает газета Politico.
"Даже глубоко в лесах... Германии украинские призывники не застрахованы от... линз потенциально вражеских дронов", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дроны летают вокруг тайной локации, на которой проходят подготовку солдаты ВСУ.
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По утверждению газеты, немецкие военные подозревают, что происходящее якобы связано с действиями России, однако они не подкрепляют свои подозрения никакими доказательствами.
Как отметил один из военных, заблокировать все частоты, которые могут использоваться для управления дронами, фактически невозможно.
Более того, пишет газета, с инструкторами связываются неизвестными люди. В ФРГ считают, что попытки выйти с ними на контакт могут быть приманками.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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