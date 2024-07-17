За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ
Politico: за военными ВСУ, обучающимися в Германии, следят неопознанные дроны
© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дроны неизвестного происхождения следят за украинскими военными, проходящими обучение в "тайной локации" в Германии, а инструкторы получают сообщения от неизвестных людей, сообщает газета Politico.
"Даже глубоко в лесах... Германии украинские призывники не застрахованы от... линз потенциально вражеских дронов", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дроны летают вокруг тайной локации, на которой проходят подготовку солдаты ВСУ.
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По утверждению газеты, немецкие военные подозревают, что происходящее якобы связано с действиями России, однако они не подкрепляют свои подозрения никакими доказательствами.
Как отметил один из военных, заблокировать все частоты, которые могут использоваться для управления дронами, фактически невозможно.
Более того, пишет газета, с инструкторами связываются неизвестными люди. В ФРГ считают, что попытки выйти с ними на контакт могут быть приманками.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.