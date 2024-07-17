https://ria.ru/20240717/germaniya-1960207285.html

За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ

За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024

За военными ВСУ в Германии следят дроны неизвестной стороны, пишут СМИ

Дроны неизвестного происхождения следят за украинскими военными, проходящими обучение в "тайной локации" в Германии, а инструкторы получают сообщения от... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:16

2024-07-17T12:16

2024-07-17T12:45

германия

россия

украина

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дроны неизвестного происхождения следят за украинскими военными, проходящими обучение в "тайной локации" в Германии, а инструкторы получают сообщения от неизвестных людей, сообщает газета Politico. "Даже глубоко в лесах... Германии украинские призывники не застрахованы от... линз потенциально вражеских дронов", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дроны летают вокруг тайной локации, на которой проходят подготовку солдаты ВСУ. По утверждению газеты, немецкие военные подозревают, что происходящее якобы связано с действиями России, однако они не подкрепляют свои подозрения никакими доказательствами. Как отметил один из военных, заблокировать все частоты, которые могут использоваться для управления дронами, фактически невозможно. Более того, пишет газета, с инструкторами связываются неизвестными люди. В ФРГ считают, что попытки выйти с ними на контакт могут быть приманками. Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html

https://ria.ru/20240107/germaniya-1920027147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины