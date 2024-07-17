https://ria.ru/20240717/fts-1960326913.html
Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем"
Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем" - РИА Новости, 17.07.2024
Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем"
Федеральная таможенная служба сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства, говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:30
2024-07-17T18:30
2024-07-17T23:47
общество
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная таможенная служба сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства, говорится в Telegram-канале ведомства."Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица "руководства ФТС России", — отмечается в публикации.Суть уловки заключается в том, что "начальник" обращается к сотруднику таможни и указывает, что нужно посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.Позднее с работником ФТС связывается "Иван Иванович" и пытается убедить, насколько важно их содействие. В процессе разговора злоумышленник старается получить личные данные должностного лица, либо использует психологическое давление, чтобы завладеть его денежными средствами.Федеральная таможенная служба просит в таких случаях связываться с Управлением по противодействию коррупции ФТС.
https://ria.ru/20240530/poshlin-1949507473.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Общество, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем"
На таможне предупредили о схеме мошенничества с фейковым аккаунтом ФТС
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Федеральная таможенная служба сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства, говорится в Telegram-канале
ведомства.
«
"Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица "руководства ФТС России", — отмечается в публикации.
Суть уловки заключается в том, что "начальник" обращается к сотруднику таможни и указывает, что нужно посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.
Позднее с работником ФТС связывается "Иван Иванович" и пытается убедить, насколько важно их содействие. В процессе разговора злоумышленник старается получить личные данные должностного лица, либо использует психологическое давление, чтобы завладеть его денежными средствами.
Федеральная таможенная служба просит в таких случаях связываться с Управлением по противодействию коррупции ФТС.