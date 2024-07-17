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Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем" - РИА Новости, 17.07.2024
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18:30 17.07.2024 (обновлено: 23:47 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/fts-1960326913.html
Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем"
Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем" - РИА Новости, 17.07.2024
Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем"
Федеральная таможенная служба сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства, говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:30
2024-07-17T23:47
общество
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная таможенная служба сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства, говорится в Telegram-канале ведомства."Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица "руководства ФТС России", — отмечается в публикации.Суть уловки заключается в том, что "начальник" обращается к сотруднику таможни и указывает, что нужно посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.Позднее с работником ФТС связывается "Иван Иванович" и пытается убедить, насколько важно их содействие. В процессе разговора злоумышленник старается получить личные данные должностного лица, либо использует психологическое давление, чтобы завладеть его денежными средствами.Федеральная таможенная служба просит в таких случаях связываться с Управлением по противодействию коррупции ФТС.
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общество, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Общество, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем"

На таможне предупредили о схеме мошенничества с фейковым аккаунтом ФТС

© Pixabay / StartupStockPhotosРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Pixabay / StartupStockPhotos
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная таможенная служба сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства, говорится в Telegram-канале ведомства.
«
"Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица "руководства ФТС России", — отмечается в публикации.
Суть уловки заключается в том, что "начальник" обращается к сотруднику таможни и указывает, что нужно посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.
Позднее с работником ФТС связывается "Иван Иванович" и пытается убедить, насколько важно их содействие. В процессе разговора злоумышленник старается получить личные данные должностного лица, либо использует психологическое давление, чтобы завладеть его денежными средствами.
Федеральная таможенная служба просит в таких случаях связываться с Управлением по противодействию коррупции ФТС.
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ОбществоФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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