https://ria.ru/20240717/fts-1960326913.html

Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем"

Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем" - РИА Новости, 17.07.2024

Таможня сообщила о мошеннической схеме с "Иваном Ивановичем"

Федеральная таможенная служба сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства, говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:30

2024-07-17T18:30

2024-07-17T23:47

общество

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная таможенная служба сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства, говорится в Telegram-канале ведомства."Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица "руководства ФТС России", — отмечается в публикации.Суть уловки заключается в том, что "начальник" обращается к сотруднику таможни и указывает, что нужно посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.Позднее с работником ФТС связывается "Иван Иванович" и пытается убедить, насколько важно их содействие. В процессе разговора злоумышленник старается получить личные данные должностного лица, либо использует психологическое давление, чтобы завладеть его денежными средствами.Федеральная таможенная служба просит в таких случаях связываться с Управлением по противодействию коррупции ФТС.

https://ria.ru/20240530/poshlin-1949507473.html

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, федеральная таможенная служба (фтс россии)