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ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с участником теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 17.07.2024
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10:12 17.07.2024 (обновлено: 11:26 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/fsin-1960179208.html
ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с участником теракта в "Крокусе"
ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с участником теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 17.07.2024
ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с участником теракта в "Крокусе"
Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию СМИ о конфликте в СИЗО "Лефортово" обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" с... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:12
2024-07-17T11:26
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
крокус
лефортово
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию СМИ о конфликте в СИЗО "Лефортово" обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" с администрацией следственного изолятора.Ранее "Московский комсомолец" написал, что в СИЗО "Лефортово" произошел конфликт между фигурантом по делу о теракте в "Крокус сити холле" и одним из сотрудников."Распространяемая в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово") является недостоверной. Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами", - сообщает пресс-бюро ведомства.Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949249468.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), крокус, лефортово
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Крокус, Лефортово
ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с участником теракта в "Крокусе"

ФСИН: конфликта обвиняемого в теракте в "Крокусе" с администрацией СИЗО не было

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкЗдание следственного изолятора в Лефортово
Здание следственного изолятора в Лефортово - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Здание следственного изолятора в Лефортово. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию СМИ о конфликте в СИЗО "Лефортово" обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" с администрацией следственного изолятора.
Ранее "Московский комсомолец" написал, что в СИЗО "Лефортово" произошел конфликт между фигурантом по делу о теракте в "Крокус сити холле" и одним из сотрудников.
«
"Распространяемая в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово") является недостоверной. Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами", - сообщает пресс-бюро ведомства.
Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было, уточняется в релизе.
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ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)КрокусЛефортово
 
 
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