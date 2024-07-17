https://ria.ru/20240717/fsin-1960179208.html

ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с участником теракта в "Крокусе"

ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с участником теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 17.07.2024

ФСИН опровергла слухи о конфликте в СИЗО с участником теракта в "Крокусе"

Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию СМИ о конфликте в СИЗО "Лефортово" обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" с... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:12

2024-07-17T10:12

2024-07-17T11:26

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

крокус

лефортово

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла информацию СМИ о конфликте в СИЗО "Лефортово" обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" с администрацией следственного изолятора.Ранее "Московский комсомолец" написал, что в СИЗО "Лефортово" произошел конфликт между фигурантом по делу о теракте в "Крокус сити холле" и одним из сотрудников."Распространяемая в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово") является недостоверной. Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами", - сообщает пресс-бюро ведомства.Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949249468.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), крокус, лефортово