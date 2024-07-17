https://ria.ru/20240717/frantsiya-1960077510.html

Франция шагнула в политическую пропасть

Франция шагнула в политическую пропасть - РИА Новости, 17.07.2024

Франция шагнула в политическую пропасть

Эммануэль Макрон сдался: в итоге принял и отставку премьер-министра Атталя, и правительства, которое тот возглавлял. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:07

аналитика

франция

эммануэль макрон

николя саркози

европарламент

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Эммануэль Макрон сдался: в итоге принял и отставку премьер-министра Атталя, и правительства, которое тот возглавлял.Временному хозяину Елисейского дворца просто не оставили иного выбора те, кто его когда-то сделали президентом. Либо полный паралич власти и хаос в стране в самый неудачный момент, либо новый кабинет.И не просто новый кабинет, а кабинет коалиционный. Для Франции это политическое землетрясение или атомный взрыв — кому какая аналогия ближе. Подобного кризиса "верхов" в истории Пятой республики не было, и как именно, а главное, из каких объединений и партий придут возможные кандидаты на министерские портфели, абсолютно неизвестно.Бунты 1968-го покажутся детской шалостью. Но тогда с экономикой все было в порядке и Франция не стремилась воевать с Россией "из-за Украины".Власть сделала еще один шаг к политической пропасти, практически полностью потеряв контроль над происходящим в стране.Несмотря на разгром на выборах, решение о составе правительства будет принимать общипанное парламентское меньшинство из макронистов и примкнувших к ним политиканов и политикесс. Оно и начнет смотрины кандидатов на второй по важности (так принято считать) пост в стране. И если выдвижение персоналий, чтобы похозяйничать в Елисейском дворце, относительно прозрачно, то критерии отбора на позицию премьера или премьерши не известны никому.На посту, например, могла оказаться сердечная зазноба президента республики (и пусть стыдно будет тому, кто об этом плохо подумает) — как, к примеру, в кресле премьера очутилась в свое время Эдит Крессон. Без сомнения, яркая и веселая светлоглазая шатенка была умной и образованной, но Миттеран любил ее точно не за это. Мадам Крессон пробыла в премьерском кресле полгода, не оставив о себе никакой памяти. Зато у нее была возможность видеться с президентом в любое время дня и ночи, что, согласитесь, удобно. Не все же ездят к неофициальным подругам на скутере, да еще и в качестве пассажира. Как, например, это делал тот еще гулена Олланд.В XXI веке, пожалуй, единственным лидером Франции, кто назначал премьера, исходя из критериев уровня политического опыта и компетенции, был Николя Саркози.Олланд был совершенно по иной части: он решал бесконечные личные проблемы. И Франции, кстати, крупно повезло, что в окружении пассажира скутера нашлась парочка неглупых и волевых персонажей, тащивших на себе всю внутреннюю (да и внешнюю тоже) политику.И вот глубинное государство, которому страшно надоело, что оно никак не может повлиять ни на "верхний", ни на "нижний" этаж того, кто считается временным жильцом Елисейского дворца, представило и раскрутило Макрона. И пока "Моцарт финансов" скользил по благоприятной экономической конъюнктуре (обеспеченной — не устанем это повторять — партнерскими отношениями с нашей страной) и по сравнительной политической стабильности (тоже далеко не в последнюю очередь обеспеченной крепкой дипломатической осью Москва — Париж), все складывалось для интересов тех самых элит неплохо.Но Макрон к концу первого мандата подустал от опеки пожилых белых богатых гетеросексуальных мужчин. Он решил, что выполнил все имевшиеся у него перед ними обязательства, и захотел порулить сам.Результаты мы все видим сегодня.Французские олигархические группы (а именно они и создали Макрона — президента и политика) были не слишком заинтересованы в конфронтации с нами. И уж точно никакому крупному бизнесу не нужны были санкции, рестрикции, "пакеты в пакетах", которым они вынужденно подчинялись. Теряя рынки, капитализацию, производства, снижая обороты коммерции. Короче, из "Моцарта финансов" Макрон стал "бабой-ягой" и настоящим пугалом для французского крупного бизнеса.И вот сейчас этот самый бизнес, вместо того чтобы отправиться на вакации в милое их сердцу нормандское поместье или виллу на Лазурке, вынужден считать буквально на счетах, кто возглавит правительство.Одна из фамилий вводит их практически в истерику. Это Глюксман. Рафаэль Глюксман, сын известного философа-троцкиста Андре Глюксмана. Сынуля унаследовал от отца худшее. Русофобию, конечно же. Глюксмана-пэра при упоминании о России и уж точно об СССР начинало трясти. Сынуля, конечно же, за "мировую революцию". Но есть нюанс. Ту, что организовали США. В интересах США. И чтобы укрепить американскую гегемонию — где только можно на глобусе. Поэтому Глюксман-сын следует в русле этой повестки с момента "революции роз" в Грузии. Женитьба на Эке Згуладзе, занимавшей ключевые посты в правительстве при Саакашвили, оказалась очень удобным способом влиять на принятие решений тогдашнего Тбилиси. Кто сказал, что такого не может быть? Может, и еще как.Как только Грузия потихоньку начала приходить в себя, отказываясь от предначертанной ей глобалистами судьбы закавказской анти-России, Глюксман переместился — вначале телом, а потом и душой — на Украину. Разумеется, новой повестке должна была соответствовать и личная жизнь. От Згуладзе он ушел, найдя утешение с Леа Саломе.Саломе — одна из ведущих медийщиц Франции, красавица ливанского происхождения, наследница миллиардов клана Богоссянов, крупнейших торговцев бриллиантами и украшениями из них. Злые языки говорят, что в женевское ювелирное ателье Богоссянов не зайти без пары десятков миллионов франков.Но кого из "икорных" (то есть очень известных) леваков смущало наличие семейных миллионов и миллиардов?Глюксман-младший ринулся покорять Европарламент, а затем и Нацсобрание. Естественно, под знаменами "социальной справедливости и экологии". И сейчас в результате провернутого ушедшим из-под контроля олигархата Макроном кунштюка, названного "Республиканский фронт", Рафаэль Глюксман, как говорят в парижских кулуарах власти, стал фаворитом на пост премьера.Сказать, что крупный бизнес трясет от ужаса — сильно приуменьшить происходящее. Программа, которую могут и хотят воплотить леваки, может обойтись казне в дополнительные сотни миллиардов евро. Разумеется, это милитаристская поддержка Украины. И конечно же, тотальный контроль над тем, что происходит в стране, со стороны еэсовского Брюсселя.Понятно, что распоряжаться французским национальным кошельком хотят и другие. Говорят, что Олланд мечтает оказаться в Матиньоне (так называется официальная резиденция главы кабмина).Это еще одно неизвестное в уравнении, решение которого требуется найти французскому "глубинному государству", чтобы не обнаружить себя уже этой осенью погруженным в еще более дикий финансовый кризис и политический паралич, чем тот, что случился накануне.Поэтому президента, очень ослабленного политически, вначале заставили принять отставку Атталя (кстати говоря, он может оказаться кандидатом в президенты через три года), а затем точно так же заставят назначить того премьера, который будет послушно исполнять волю олигархических групп.Глюксман пока похож на послушного мальчика, и именно поэтому его фамилия всплывает все чаще. Но что происходит с такими послушными мальчиками, если и когда они получают рычаги власти и доступ к колоссальным деньгам, бизнес-элиты уже знают.

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https://ria.ru/20240716/frantsiya-1959977420.html

https://ria.ru/20240712/makron-1959316550.html

https://ria.ru/20240712/frantsiya-1959116059.html

https://ria.ru/20240708/olland-1958177568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, эммануэль макрон, николя саркози, европарламент