https://ria.ru/20240717/fosagro-1960222251.html
Определены лучшие компании по взаимодействию с местными сообществами
Определены лучшие компании по взаимодействию с местными сообществами - РИА Новости, 17.07.2024
Определены лучшие компании по взаимодействию с местными сообществами
"ФосАгро" вошла в топ-3 российских компаний, лидирующих по эффективности взаимодействия с местными сообществами и цепочками поставок по экологическому и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:12
россия
фосагро
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "ФосАгро" вошла в топ-3 российских компаний, лидирующих по эффективности взаимодействия с местными сообществами и цепочками поставок по экологическому и социальному аспекту, сообщает компания со ссылкой на исследование рейтингового агентства RAEX. В ходе исследования были изучены данные 160 компаний за 2022 год. В частности, в фокус исследования попали программы по взаимодействию с местными сообществами, доля расходов на их развитие по отношению к выручке, оценка инициатив по поддержке местных сообществ, мониторинг социальных и экологических показателей поставщиков и выявление рисков, связанных с взаимодействием с поставщиками по вопросам охраны окружающей среды и социальным нарушениям в цепочках поставок. По итогам анализа в ESG-рэнкинг попали 10 компаний с наилучшими практиками в этой области. В топ-3 вошли ПАО "Полюс", ПАО "ФосАгро" и ПАО "Татнефть". "Принципы ESG являются краеугольным камнем долгосрочного развития "ФосАгро", основным языком коммуникации как внутри компании, так и с партнерами. Умение слушать и понимать, своевременно реагировать, грамотно взаимодействовать с широким кругом заинтересованных сторон является ключевым элементом нашего подхода к ведению бизнеса и служит прочной основой прогресса в достижении стратегических целей в области устойчивого развития. Отрадно, что наши системные и многолетние усилия получили столь высокую оценку в экспертной среде", - приводится в сообщении комментарий председателя Совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктора Черепова.
https://ria.ru/20240612/fosagro-1952329311.html
https://ria.ru/20240610/fosagro-1951856264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фосагро
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "ФосАгро" вошла в топ-3 российских компаний, лидирующих по эффективности взаимодействия с местными сообществами и цепочками поставок по экологическому и социальному аспекту, сообщает компания со ссылкой на исследование рейтингового агентства RAEX.
В ходе исследования были изучены данные 160 компаний за 2022 год. В частности, в фокус исследования попали программы по взаимодействию с местными сообществами, доля расходов на их развитие по отношению к выручке, оценка инициатив по поддержке местных сообществ, мониторинг социальных и экологических показателей поставщиков и выявление рисков, связанных с взаимодействием с поставщиками по вопросам охраны окружающей среды и социальным нарушениям в цепочках поставок.
По итогам анализа в ESG-рэнкинг попали 10 компаний с наилучшими практиками в этой области. В топ-3 вошли ПАО "Полюс", ПАО "ФосАгро
" и ПАО "Татнефть".
"Принципы ESG являются краеугольным камнем долгосрочного развития "ФосАгро", основным языком коммуникации как внутри компании, так и с партнерами. Умение слушать и понимать, своевременно реагировать, грамотно взаимодействовать с широким кругом заинтересованных сторон является ключевым элементом нашего подхода к ведению бизнеса и служит прочной основой прогресса в достижении стратегических целей в области устойчивого развития. Отрадно, что наши системные и многолетние усилия получили столь высокую оценку в экспертной среде", - приводится в сообщении комментарий председателя Совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктора Черепова.