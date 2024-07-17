https://ria.ru/20240717/fosagro-1960222251.html

Определены лучшие компании по взаимодействию с местными сообществами

Определены лучшие компании по взаимодействию с местными сообществами - РИА Новости, 17.07.2024

Определены лучшие компании по взаимодействию с местными сообществами

"ФосАгро" вошла в топ-3 российских компаний, лидирующих по эффективности взаимодействия с местными сообществами и цепочками поставок по экологическому и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:12

россия

фосагро

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "ФосАгро" вошла в топ-3 российских компаний, лидирующих по эффективности взаимодействия с местными сообществами и цепочками поставок по экологическому и социальному аспекту, сообщает компания со ссылкой на исследование рейтингового агентства RAEX. В ходе исследования были изучены данные 160 компаний за 2022 год. В частности, в фокус исследования попали программы по взаимодействию с местными сообществами, доля расходов на их развитие по отношению к выручке, оценка инициатив по поддержке местных сообществ, мониторинг социальных и экологических показателей поставщиков и выявление рисков, связанных с взаимодействием с поставщиками по вопросам охраны окружающей среды и социальным нарушениям в цепочках поставок. По итогам анализа в ESG-рэнкинг попали 10 компаний с наилучшими практиками в этой области. В топ-3 вошли ПАО "Полюс", ПАО "ФосАгро" и ПАО "Татнефть". "Принципы ESG являются краеугольным камнем долгосрочного развития "ФосАгро", основным языком коммуникации как внутри компании, так и с партнерами. Умение слушать и понимать, своевременно реагировать, грамотно взаимодействовать с широким кругом заинтересованных сторон является ключевым элементом нашего подхода к ведению бизнеса и служит прочной основой прогресса в достижении стратегических целей в области устойчивого развития. Отрадно, что наши системные и многолетние усилия получили столь высокую оценку в экспертной среде", - приводится в сообщении комментарий председателя Совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктора Черепова.

https://ria.ru/20240612/fosagro-1952329311.html

https://ria.ru/20240610/fosagro-1951856264.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фосагро