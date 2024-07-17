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Возле Харькова заметили самолет британских ВВС - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 17.07.2024 (обновлено: 06:10 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/flightradar-1960156121.html
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС - РИА Новости, 17.07.2024
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС
Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили над территорией Украиной, в частности у Харькова, свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:35
2024-07-17T06:10
специальная военная операция на украине
украина
харьков
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили над территорией Украиной, в частности у Харькова, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. По данным сервиса, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины. Он пролетал над разными областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Также самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск самолет пропал c карты в районе села Чабановка в Закарпатской области Украины.Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html
украина
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украина, харьков, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС

Над территорией Украины заметили учебный самолет британских ВВС

© Fotolia / Darius MihaiОдномоторный самолет
Одномоторный самолет - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Fotolia / Darius Mihai
Одномоторный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили над территорией Украиной, в частности у Харькова, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
По данным сервиса, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины. Он пролетал над разными областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Также самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области.
Примерно в 1.32 мск самолет пропал c карты в районе села Чабановка в Закарпатской области Украины.
Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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