https://ria.ru/20240717/flightradar-1960156121.html

Возле Харькова заметили самолет британских ВВС

Возле Харькова заметили самолет британских ВВС - РИА Новости, 17.07.2024

Возле Харькова заметили самолет британских ВВС

Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили над территорией Украиной, в частности у Харькова, свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:35

2024-07-17T05:35

2024-07-17T06:10

специальная военная операция на украине

украина

харьков

великобритания

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили над территорией Украиной, в частности у Харькова, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. По данным сервиса, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины. Он пролетал над разными областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Также самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск самолет пропал c карты в районе села Чабановка в Закарпатской области Украины.Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.

https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html

украина

харьков

великобритания

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украина, харьков, великобритания, вооруженные силы украины