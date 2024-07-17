https://ria.ru/20240717/flightradar-1960156121.html
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС - РИА Новости, 17.07.2024
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС
Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили над территорией Украиной, в частности у Харькова, свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:35
2024-07-17T05:35
2024-07-17T06:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании заметили над территорией Украиной, в частности у Харькова, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. По данным сервиса, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины. Он пролетал над разными областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Также самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск самолет пропал c карты в районе села Чабановка в Закарпатской области Украины.Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html
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украина, харьков, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС
Над территорией Украины заметили учебный самолет британских ВВС