Рейтинг@Mail.ru
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95 - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/fas-1960359373.html
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95 - РИА Новости, 17.07.2024
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, также... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:04
2024-07-17T21:04
экономика
цены на нефть
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/37/1508383749_0:295:2841:1893_1920x0_80_0_0_26eda08e5ebf38dc4bab62ebc67bbd0f.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, также рекомендовано увеличить объемы продаж бензина Аи-95 на бирже на фоне сезонного спроса именно на эту марку, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС направит запрос в нефтяные компании с требованием представить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. Вопрос обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства", - говорится в сообщении. "Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/37/1508383749_50:0:2574:1893_1920x0_80_0_0_d2393e100461077eaa12a90c72207e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-95
Экономика, Цены на нефть, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-95
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95

ФАС потребует от нефтяников представить обоснование роста оптовой цены на Аи-95

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, также рекомендовано увеличить объемы продаж бензина Аи-95 на бирже на фоне сезонного спроса именно на эту марку, сообщила пресс-служба ФАС.
«
"ФАС направит запрос в нефтяные компании с требованием представить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. Вопрос обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства", - говорится в сообщении.
"Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина", - добавляет ведомство.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Подсчитано, в каких странах с начала года сильнее всего подорожал бензин
19 марта, 06:18
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала