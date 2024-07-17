https://ria.ru/20240717/fas-1960359373.html

ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95

ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95 - РИА Новости, 17.07.2024

ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, также... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:04

2024-07-17T21:04

2024-07-17T21:04

экономика

цены на нефть

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аи-95

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, также рекомендовано увеличить объемы продаж бензина Аи-95 на бирже на фоне сезонного спроса именно на эту марку, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС направит запрос в нефтяные компании с требованием представить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. Вопрос обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства", - говорится в сообщении. "Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-95