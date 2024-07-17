https://ria.ru/20240717/fas-1960359373.html
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95 - РИА Новости, 17.07.2024
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, также... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:04
2024-07-17T21:04
2024-07-17T21:04
экономика
цены на нефть
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-95
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, также рекомендовано увеличить объемы продаж бензина Аи-95 на бирже на фоне сезонного спроса именно на эту марку, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС направит запрос в нефтяные компании с требованием представить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. Вопрос обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства", - говорится в сообщении. "Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-95
Экономика, Цены на нефть, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-95
ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95
ФАС потребует от нефтяников представить обоснование роста оптовой цены на Аи-95