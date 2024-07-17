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В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:36 17.07.2024 (обновлено: 03:41 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/fab-3000-1960151330.html
В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000
В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 17.07.2024
В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000
Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна одной такой бомбы позволяет уничтожить взводный... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:36
2024-07-17T03:41
россия
алексей леонков
ростех
вооруженные силы украины
су-34
специальная военная операция на украине
фаб-3000
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна одной такой бомбы позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". &quot;Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн. На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа&quot;, — рассказали в корпорации.В "Ростехе" добавили, что "в единицах площади такая бомба при отсутствии существенных препятствий для поражающих факторов взрыва способна накрыть 11 футбольных полей". Ранее Минобороны показало видео с применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне спецоперации. В ролике демонстрируется фронтовой бомбардировщик Су-34, несущий одну ФАБ-3000 под фюзеляжем. После сброса прикрепленный к бомбе УМПК раскрывает крыло и она планирует к цели. Модуль обеспечивает высокоточное применение изначально свободнопадающего боеприпаса. В ролике ведомства также было показано поражение цели - пункта временной дислокации украинских боевиков. В марте сообщалось о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии превратят ее в высокоточное оружие.
https://ria.ru/20240714/su-34-1959528849.html
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россия, алексей леонков, ростех, вооруженные силы украины, су-34, фаб-3000
Россия, Алексей Леонков, Ростех, Вооруженные силы Украины, Су-34, Специальная военная операция на Украине, ФАБ-3000
В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000

"Ростех": одна ФАБ-3000 способна уничтожить взводный "опорник" ВСУ

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна одной такой бомбы позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
«

"Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн. На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа", — рассказали в корпорации.

Удар планирующей бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000
14 июля, 09:12
В "Ростехе" добавили, что "в единицах площади такая бомба при отсутствии существенных препятствий для поражающих факторов взрыва способна накрыть 11 футбольных полей".
Ранее Минобороны показало видео с применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне спецоперации. В ролике демонстрируется фронтовой бомбардировщик Су-34, несущий одну ФАБ-3000 под фюзеляжем. После сброса прикрепленный к бомбе УМПК раскрывает крыло и она планирует к цели. Модуль обеспечивает высокоточное применение изначально свободнопадающего боеприпаса.
В ролике ведомства также было показано поражение цели - пункта временной дислокации украинских боевиков.
В марте сообщалось о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии превратят ее в высокоточное оружие.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей ЛеонковРостехВооруженные силы УкраиныСу-34ФАБ-3000
 
 
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