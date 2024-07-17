В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000
"Ростех": одна ФАБ-3000 способна уничтожить взводный "опорник" ВСУ
© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна одной такой бомбы позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
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"Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн. На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа", — рассказали в корпорации.
В "Ростехе" добавили, что "в единицах площади такая бомба при отсутствии существенных препятствий для поражающих факторов взрыва способна накрыть 11 футбольных полей".
Ранее Минобороны показало видео с применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне спецоперации. В ролике демонстрируется фронтовой бомбардировщик Су-34, несущий одну ФАБ-3000 под фюзеляжем. После сброса прикрепленный к бомбе УМПК раскрывает крыло и она планирует к цели. Модуль обеспечивает высокоточное применение изначально свободнопадающего боеприпаса.
В ролике ведомства также было показано поражение цели - пункта временной дислокации украинских боевиков.
В марте сообщалось о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии превратят ее в высокоточное оружие.