https://ria.ru/20240717/fab-3000-1960151330.html

В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000

В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 17.07.2024

В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000

Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна одной такой бомбы позволяет уничтожить взводный... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:36

2024-07-17T03:36

2024-07-17T03:41

россия

алексей леонков

ростех

вооруженные силы украины

су-34

специальная военная операция на украине

фаб-3000

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна одной такой бомбы позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн. На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа", — рассказали в корпорации.В "Ростехе" добавили, что "в единицах площади такая бомба при отсутствии существенных препятствий для поражающих факторов взрыва способна накрыть 11 футбольных полей". Ранее Минобороны показало видео с применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне спецоперации. В ролике демонстрируется фронтовой бомбардировщик Су-34, несущий одну ФАБ-3000 под фюзеляжем. После сброса прикрепленный к бомбе УМПК раскрывает крыло и она планирует к цели. Модуль обеспечивает высокоточное применение изначально свободнопадающего боеприпаса. В ролике ведомства также было показано поражение цели - пункта временной дислокации украинских боевиков. В марте сообщалось о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии превратят ее в высокоточное оружие.

https://ria.ru/20240714/su-34-1959528849.html

https://ria.ru/20240530/dtv-1949440565.html

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россия, алексей леонков, ростех, вооруженные силы украины, су-34, фаб-3000