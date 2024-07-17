https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960239475.html

Европарламент осудил визит Орбана в Россию

Европарламент осудил визит Орбана в Россию - РИА Новости, 17.07.2024

Европарламент осудил визит Орбана в Россию

Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект очередной антироссийской резолюции о продолжении поддержки Украины, в которой осудил визит премьера Венгрии... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:11

2024-07-17T14:11

2024-07-17T15:15

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект очередной антироссийской резолюции о продолжении поддержки Украины, в которой осудил визит премьера Венгрии Орбана в Россию с мирной миссией.Проект резолюции, предложенный имеющей большинство в ЕП фракцией Европейской народной партии, поддержали 495 депутатов, против проголосовали 137, 47 воздержались.Примечательно, что на пленарной сессии были предложены два проекта резолюции о продолжении поддержки Украины новым составом Европарламента. Один проект предложила третья по численности новая правая фракция "патриоты Европы", созданная, в том числе, по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана. В ней предлагалось от имени ЕП призвать стороны украинского конфликта к открытию дипломатических каналов для поиска мирного решения, а также указать Киеву на то, что членство Украины в ЕС возможно только на общих основаниях с выполнением всех условий, предусмотренных для стран-кандидатов, включая соблюдение прав нацменьшинств.Однако утвержден был второй проект - с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии Орбана, а также призывом к новым санкциям против России и Белоруссии.

https://ria.ru/20240716/lavrov-1960115950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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