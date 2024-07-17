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Европарламент осудил визит Орбана в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
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14:11 17.07.2024 (обновлено: 15:15 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960239475.html
Европарламент осудил визит Орбана в Россию
Европарламент осудил визит Орбана в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
Европарламент осудил визит Орбана в Россию
Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект очередной антироссийской резолюции о продолжении поддержки Украины, в которой осудил визит премьера Венгрии... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:11
2024-07-17T15:15
в мире
россия
европарламент
виктор орбан
украина
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европейская народная партия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект очередной антироссийской резолюции о продолжении поддержки Украины, в которой осудил визит премьера Венгрии Орбана в Россию с мирной миссией.Проект резолюции, предложенный имеющей большинство в ЕП фракцией Европейской народной партии, поддержали 495 депутатов, против проголосовали 137, 47 воздержались.Примечательно, что на пленарной сессии были предложены два проекта резолюции о продолжении поддержки Украины новым составом Европарламента. Один проект предложила третья по численности новая правая фракция "патриоты Европы", созданная, в том числе, по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана. В ней предлагалось от имени ЕП призвать стороны украинского конфликта к открытию дипломатических каналов для поиска мирного решения, а также указать Киеву на то, что членство Украины в ЕС возможно только на общих основаниях с выполнением всех условий, предусмотренных для стран-кандидатов, включая соблюдение прав нацменьшинств.Однако утвержден был второй проект - с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии Орбана, а также призывом к новым санкциям против России и Белоруссии.
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в мире, россия, европарламент, виктор орбан, украина, киев, европейская народная партия, евросоюз, визит орбана в россию
В мире, Россия, Европарламент, Виктор Орбан, Украина, Киев, Европейская народная партия, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Европарламент осудил визит Орбана в Россию

Европарламент в первой после выборов резолюции осудил визит Орбана в Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект очередной антироссийской резолюции о продолжении поддержки Украины, в которой осудил визит премьера Венгрии Орбана в Россию с мирной миссией.
Проект резолюции, предложенный имеющей большинство в ЕП фракцией Европейской народной партии, поддержали 495 депутатов, против проголосовали 137, 47 воздержались.
Примечательно, что на пленарной сессии были предложены два проекта резолюции о продолжении поддержки Украины новым составом Европарламента. Один проект предложила третья по численности новая правая фракция "патриоты Европы", созданная, в том числе, по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана. В ней предлагалось от имени ЕП призвать стороны украинского конфликта к открытию дипломатических каналов для поиска мирного решения, а также указать Киеву на то, что членство Украины в ЕС возможно только на общих основаниях с выполнением всех условий, предусмотренных для стран-кандидатов, включая соблюдение прав нацменьшинств.
Однако утвержден был второй проект - с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии Орбана, а также призывом к новым санкциям против России и Белоруссии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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16 июля, 20:16
 
В миреРоссияЕвропарламентВиктор ОрбанУкраинаКиевЕвропейская народная партияЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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