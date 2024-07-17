https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960239354.html

Европарламент призвал конфисковать замороженные российские активы

Европарламент призвал конфисковать замороженные российские активы - РИА Новости, 17.07.2024

Европарламент призвал конфисковать замороженные российские активы

Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект очередной антироссийской резолюции о продолжении поддержки Украины с призывом конфисковать замороженные в ЕС... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:10

2024-07-17T14:10

2024-07-17T14:38

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект очередной антироссийской резолюции о продолжении поддержки Украины с призывом конфисковать замороженные в ЕС суверенные активы России.Проект резолюции, предложенный имеющей большинство в ЕП фракцией Европейской народной партии, поддержали 495 депутатов, против проголосовали 137, 47 воздержались. Трансляция голосования на первой после выборов пленарной сессии ЕП нового созыва велась на сайте Европарламента.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС."Европарламент призывает ЕС ввести надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе", - говорится в резолюции.Примечательно, что на пленарной сессии были предложены два проекта резолюции о продолжении поддержки Украины новым составом Европарламента. Один проект предложила третья по численности новая правая фракция "патриоты Европы", созданная, в том числе, по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана. В ней предлагалось от имени ЕП призвать стороны украинского конфликта к открытию дипломатических каналов для поиска мирного решения, а также указать Киеву на то, что членство Украины в ЕС возможно только на общих основаниях с выполнением всех условий, предусмотренных для стран-кандидатов, включая соблюдение прав нацменьшинств.Однако утвержден был второй проект - с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии Орбана, а также призывом к новым санкциям против России и Белоруссии.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "Большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "Большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии.При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят многие страны задуматься о судьбе их собственных средств.

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https://ria.ru/20240628/sanktsii-1956143794.html

https://ria.ru/20240624/siyyarto-1955089752.html

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Дарья Буймова

россия, европарламент, евросоюз, в мире, виктор орбан, сергей лавров, g7, дмитрий песков, украина, саудовская аравия