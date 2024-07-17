Европарламент отказался обсуждать ситуацию в Газе и покушение на Трампа
ЕП отказался вносить в повестку ситуацию в Газе и покушение на Трампа
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Большинство депутатов Европарламента в ходе первой пленарной сессии в новом составе отказались обсуждать израильскую операцию в секторе Газа и покушение на экс-президента США Дональда Трампа, решив посвятить все время обсуждению военной поддержки Киеву.
Трансляция сессии ведется на сайте Европарламента.
В среду на повестке среди внешнеполитических тем дня значилась лишь резолюция о продолжении поддержки Киеву. Однако представители левых партий внесли предложение об обсуждении Палестины и отношений ЕС с Израилем на фоне продолжающейся операции в секторе Газа, жертвами которой стали десятки тысяч мирных жителей.
Кроме того, представители правых сил предложили выступить с осуждением покушения на кандидата в президенты США Доналда Трампа, однако это предложение также было отвергнуто большинством.
Сторонники нынешней политики Еврокомиссии опасаются, что поддержка военной помощи Киеву может пошатнуться на фоне роста влияния сил, выступающих за политическое урегулирование украинского кризиса, в том числе в новом составе Европарламента. Кроме того, сторонники продолжения военной помощи опасаются итогов визита премьера Виктора Орбана, а также роста популярности Трампа и его заявлений о необходимости установления мира на Украине.