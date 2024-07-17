https://ria.ru/20240717/energoblok-1960217624.html

Минэнерго Украины сообщило о введении в строй атомного энергоблока

Минэнерго Украины сообщило о введении в строй атомного энергоблока - РИА Новости, 17.07.2024

Минэнерго Украины сообщило о введении в строй атомного энергоблока

Украинские энергетики закончили ремонт ранее поврежденного атомного энергоблока, он, как утверждается, добавит к энергосистеме 1 тысячу мегаватт мощности,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:59

2024-07-17T12:59

2024-07-17T12:59

ядерные технологии

украина

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Украинские энергетики закончили ремонт ранее поврежденного атомного энергоблока, он, как утверждается, добавит к энергосистеме 1 тысячу мегаватт мощности, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале. "После... ремонта и перегрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Он добавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период", - говорится в сообщении, опубликованном министерства. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, укрэнерго, дтэк