https://ria.ru/20240717/ekspertiza-1960150382.html

Источник: экспертиза ДНК жертв крушения SSJ в Подмосковье займет месяц

Источник: экспертиза ДНК жертв крушения SSJ в Подмосковье займет месяц - РИА Новости, 17.07.2024

Источник: экспертиза ДНК жертв крушения SSJ в Подмосковье займет месяц

Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в подмосковной Коломне может занять месяц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:11

2024-07-17T03:11

2024-07-17T03:11

следственный комитет россии (ск рф)

газпром

крушение sukhoi superjet под коломной

происшествия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в подмосковной Коломне может занять месяц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В понедельник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что работы по поиску тел завершены, всего найдено 38 фрагментов. По словам собеседника РИА Новости, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы. "Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца", - сказал собеседник агентства. В подмосковном лесу 12 июля потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".

https://ria.ru/20240713/krushenie-1959423158.html

https://ria.ru/20240712/spasateli-1959356211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), газпром, крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)