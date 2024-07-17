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Источник: экспертиза ДНК жертв крушения SSJ в Подмосковье займет месяц - РИА Новости, 17.07.2024
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03:11 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ekspertiza-1960150382.html
Источник: экспертиза ДНК жертв крушения SSJ в Подмосковье займет месяц
Источник: экспертиза ДНК жертв крушения SSJ в Подмосковье займет месяц - РИА Новости, 17.07.2024
Источник: экспертиза ДНК жертв крушения SSJ в Подмосковье займет месяц
Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в подмосковной Коломне может занять месяц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:11
2024-07-17T03:11
следственный комитет россии (ск рф)
газпром
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в подмосковной Коломне может занять месяц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В понедельник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что работы по поиску тел завершены, всего найдено 38 фрагментов. По словам собеседника РИА Новости, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы. "Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца", - сказал собеседник агентства. В подмосковном лесу 12 июля потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
https://ria.ru/20240713/krushenie-1959423158.html
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следственный комитет россии (ск рф), газпром, крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Следственный комитет России (СК РФ), Газпром, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Источник: экспертиза ДНК жертв крушения SSJ в Подмосковье займет месяц

Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ в Подмосковье займет месяц

© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Газпром Авиа в районе Коломны - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
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Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в подмосковной Коломне может занять месяц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В понедельник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что работы по поиску тел завершены, всего найдено 38 фрагментов.
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По словам собеседника РИА Новости, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы.
"Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца", - сказал собеседник агентства.
В подмосковном лесу 12 июля потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
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Следственный комитет России (СК РФ)ГазпромКрушение Sukhoi Superjet под КоломнойПроисшествияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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