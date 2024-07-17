https://ria.ru/20240717/eks-sovetnik-1960374051.html

Экс-советника Трампа выпустили из тюрьмы

Экс-советника Трампа выпустили из тюрьмы - РИА Новости, 17.07.2024

Экс-советника Трампа выпустили из тюрьмы

Бывшего советника Дональда Трампа Питера Наварро в среду выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока за неуважение к конгрессу, он уже отправился в Милуоки... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:11

2024-07-17T23:11

2024-07-17T23:11

в мире

сша

милуоки

висконсин

дональд трамп

стивен бэннон

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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Бывшего советника Дональда Трампа Питера Наварро в среду выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока за неуважение к конгрессу, он уже отправился в Милуоки для участия в республиканской конвенции, следует из федеральной тюремной базы США и расписания мероприятия. Наварро был одним из первых высокопоставленных членов администрации бывшего президента США Трампа, приговоренных к тюрьме. Он занимал в пост советника по вопросам торговли, получил приговор за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Согласно расписанию конвенции, сегодня он участвует в автограф-сессии своей новой книги "Новая MAGA (Вернём Америке былое величие, слоган кампании Трампа – ред.) сделка. Неофициальное простолюдное руководство по политической платформе Дональда Трампа 2024 года". Вступление к ней написал другой бывший советник Дональда Трампа - Стив Бэннон, который с 1 июля начал отбывать четырехмесячный срок за неуважение к конгрессу. В Милуоки, штат Висконсин, на этой неделе проходит съезд республиканской партии США, где кандидатом в президенты уже выдвинули Трампа, а вице-президентом - сенатора Джей-Ди Вэнса.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960353834.html

сша

милуоки

висконсин

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в мире, сша, милуоки, висконсин, дональд трамп, стивен бэннон