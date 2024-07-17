Экс-советника Трампа выпустили из тюрьмы
Экс-советника Трампа Наварро выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Бывшего советника Дональда Трампа Питера Наварро в среду выпустили из тюрьмы после отбытия полного срока за неуважение к конгрессу, он уже отправился в Милуоки для участия в республиканской конвенции, следует из федеральной тюремной базы США и расписания мероприятия.
Наварро был одним из первых высокопоставленных членов администрации бывшего президента США Трампа, приговоренных к тюрьме. Он занимал в пост советника по вопросам торговли, получил приговор за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.
Согласно расписанию конвенции, сегодня он участвует в автограф-сессии своей новой книги "Новая MAGA (Вернём Америке былое величие, слоган кампании Трампа – ред.) сделка. Неофициальное простолюдное руководство по политической платформе Дональда Трампа 2024 года". Вступление к ней написал другой бывший советник Дональда Трампа - Стив Бэннон, который с 1 июля начал отбывать четырехмесячный срок за неуважение к конгрессу.
В Милуоки, штат Висконсин, на этой неделе проходит съезд республиканской партии США, где кандидатом в президенты уже выдвинули Трампа, а вице-президентом - сенатора Джей-Ди Вэнса.