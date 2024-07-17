https://ria.ru/20240717/duda-1960165288.html

"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России

"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 17.07.2024

"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России

Победа России в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:26

2024-07-17T08:26

2024-07-17T15:20

россия

польша

владимир путин

анджей дуда

нато

украина

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska."Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка", — сказал политик, отвечая на вопрос о возможном поражении Украины в конфликте с Россией.По его словам, НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240716/plan-1960041910.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, владимир путин, анджей дуда, нато, украина, в мире, политика