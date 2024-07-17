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"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 17.07.2024
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08:26 17.07.2024 (обновлено: 15:20 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/duda-1960165288.html
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 17.07.2024
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России
Победа России в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:26
2024-07-17T15:20
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владимир путин
анджей дуда
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska."Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка", — сказал политик, отвечая на вопрос о возможном поражении Украины в конфликте с Россией.По его словам, НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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россия, польша, владимир путин, анджей дуда, нато, украина, в мире, политика
Россия, Польша, Владимир Путин, Анджей Дуда, НАТО, Украина, В мире, Политика
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России

Президент Польши Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska.
«
"Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка", — сказал политик, отвечая на вопрос о возможном поражении Украины в конфликте с Россией.
По его словам, НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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