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При наезде автомобиля на террасу парижского кафе погиб человек - РИА Новости, 17.07.2024
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22:36 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dtp-1960370867.html
При наезде автомобиля на террасу парижского кафе погиб человек
При наезде автомобиля на террасу парижского кафе погиб человек - РИА Новости, 17.07.2024
При наезде автомобиля на террасу парижского кафе погиб человек
Авария, в ходе которой неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, привела к смерти одного человека, сообщает издание Parisien. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:36
2024-07-17T22:36
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Авария, в ходе которой неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, привела к смерти одного человека, сообщает издание Parisien. "Автомобиль врезался в среду вечером около 19.30 в нескольких человек на террасе ресторана Le Ramus на авеню Пер-Лашез, 6 в Париже (20-й округ)... Один человек погиб", - пишет газета со ссылкой на источник в полиции. Ранее издание сообщало, что трем пострадавшим в результате аварии понадобилась срочная медицинская помощь. Водитель автомобиля скрылся, однако пассажира автомобиля удалось задержать. По данным газеты, в его крови нашли следы наркотических веществ и алкоголя. В район кафе стянуты полицейские. На месте также находятся военные антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") и спасатели. Правоохранители оцепили улицу, из-за чего многие жители не могут попасть к себе домой.
https://ria.ru/20240705/dtp-1957738844.html
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в мире, авто, париж, франция
В мире, Авто, Париж, Франция
При наезде автомобиля на террасу парижского кафе погиб человек

Parisien: один человек погиб в результате наезда авто на террасу парижского кафе

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Авария, в ходе которой неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, привела к смерти одного человека, сообщает издание Parisien.
«
"Автомобиль врезался в среду вечером около 19.30 в нескольких человек на террасе ресторана Le Ramus на авеню Пер-Лашез, 6 в Париже (20-й округ)... Один человек погиб", - пишет газета со ссылкой на источник в полиции.
Ранее издание сообщало, что трем пострадавшим в результате аварии понадобилась срочная медицинская помощь. Водитель автомобиля скрылся, однако пассажира автомобиля удалось задержать. По данным газеты, в его крови нашли следы наркотических веществ и алкоголя. В район кафе стянуты полицейские. На месте также находятся военные антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") и спасатели. Правоохранители оцепили улицу, из-за чего многие жители не могут попасть к себе домой.
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