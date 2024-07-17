https://ria.ru/20240717/dtp-1960370867.html

При наезде автомобиля на террасу парижского кафе погиб человек

При наезде автомобиля на террасу парижского кафе погиб человек - РИА Новости, 17.07.2024

При наезде автомобиля на террасу парижского кафе погиб человек

Авария, в ходе которой неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, привела к смерти одного человека, сообщает издание Parisien. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:36

2024-07-17T22:36

2024-07-17T22:36

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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Авария, в ходе которой неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, привела к смерти одного человека, сообщает издание Parisien. "Автомобиль врезался в среду вечером около 19.30 в нескольких человек на террасе ресторана Le Ramus на авеню Пер-Лашез, 6 в Париже (20-й округ)... Один человек погиб", - пишет газета со ссылкой на источник в полиции. Ранее издание сообщало, что трем пострадавшим в результате аварии понадобилась срочная медицинская помощь. Водитель автомобиля скрылся, однако пассажира автомобиля удалось задержать. По данным газеты, в его крови нашли следы наркотических веществ и алкоголя. В район кафе стянуты полицейские. На месте также находятся военные антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") и спасатели. Правоохранители оцепили улицу, из-за чего многие жители не могут попасть к себе домой.

https://ria.ru/20240705/dtp-1957738844.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, париж, франция