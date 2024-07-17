https://ria.ru/20240717/dtp-1960320774.html
В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с фурой
В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с фурой - РИА Новости, 17.07.2024
В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с фурой
Шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием грузовика и еще трёх автомобилей, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:10
2024-07-17T18:10
2024-07-17T18:47
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием грузовика и еще трёх автомобилей, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. "По предварительным данным, шесть человек, двое из которых несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью", - сообщили в полиции.По предварительным данным ведомства, в среду около 15.40 в Кировском районе Волгограда водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, в больницу доставлены четверо пострадавших - три девушки от 17 до 20 лет и 22-летний мужчина, в травмпункт доставлены 15-летняя девочка и 20-летний мужчина.
https://ria.ru/20240717/dtp-1960243894.html
волгоград
волгоградская область
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происшествия, волгоград, волгоградская область, кировский район
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Кировский район
В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с фурой
В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с фурой и тремя автомобилями