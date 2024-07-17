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В Ульяновской области в ДТП с реанимобилем погиб человек - РИА Новости, 17.07.2024
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14:21 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dtp-1960243894.html
В Ульяновской области в ДТП с реанимобилем погиб человек
В Ульяновской области в ДТП с реанимобилем погиб человек - РИА Новости, 17.07.2024
В Ульяновской области в ДТП с реанимобилем погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали в аварии с тремя автомобилями, включая машину реанимации, в Ульяновской области. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:21
2024-07-17T14:21
происшествия
ульяновская область
россия
ульяновский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в аварии с тремя автомобилями, включая машину реанимации, в Ульяновской области. Авария с тремя автомобилями - Lada Granta, Ford Transit и УАЗ - произошла в районе села Большие Ключищи Ульяновского района, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД России. По предварительным данным, сначала столкнулись УАЗ и Ford Transit, от удара второй автомобиль опрокинулся на отечественную легковушку. Региональный минздрав уточнил в своем Telegram-канале, что с УАЗом столкнулся реанимобиль. "В результате ДТП пострадало четыре человека, один из которых погиб на месте происшествия. По данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального УМВД России. В минздраве уточнили, что водителя реанимобиля и фельдшера доставили в областной клинический центр специализированных видов медпомощи в тяжелом состоянии, сейчас они получают необходимую помощь. Пациентке, которую транспортировали на реанимобиле в одно из городских медучреждений, также оказывают всю необходимую помощь, уточнила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина.
https://ria.ru/20240715/dtp-1959699838.html
ульяновская область
россия
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происшествия, ульяновская область, россия, ульяновский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Ульяновский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Ульяновской области в ДТП с реанимобилем погиб человек

В Ульяновской области в ДТП с тремя автомобилями погиб человек, трое пострадали

© Фото : УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : УМВД России по Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
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САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в аварии с тремя автомобилями, включая машину реанимации, в Ульяновской области.
Авария с тремя автомобилями - Lada Granta, Ford Transit и УАЗ - произошла в районе села Большие Ключищи Ульяновского района, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД России. По предварительным данным, сначала столкнулись УАЗ и Ford Transit, от удара второй автомобиль опрокинулся на отечественную легковушку.
© Фото : УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
© Фото : УМВД России по Ульяновской области
1 из 2
© Фото : УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
© Фото : УМВД России по Ульяновской области
2 из 2
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
© Фото : УМВД России по Ульяновской области
1 из 2
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
© Фото : УМВД России по Ульяновской области
2 из 2
Региональный минздрав уточнил в своем Telegram-канале, что с УАЗом столкнулся реанимобиль.
«
"В результате ДТП пострадало четыре человека, один из которых погиб на месте происшествия. По данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального УМВД России.
В минздраве уточнили, что водителя реанимобиля и фельдшера доставили в областной клинический центр специализированных видов медпомощи в тяжелом состоянии, сейчас они получают необходимую помощь. Пациентке, которую транспортировали на реанимобиле в одно из городских медучреждений, также оказывают всю необходимую помощь, уточнила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина.
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ПроисшествияУльяновская областьРоссияУльяновский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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