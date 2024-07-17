В Ульяновской области в ДТП с реанимобилем погиб человек
В Ульяновской области в ДТП с тремя автомобилями погиб человек, трое пострадали
© Фото : УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в аварии с тремя автомобилями, включая машину реанимации, в Ульяновской области.
Авария с тремя автомобилями - Lada Granta, Ford Transit и УАЗ - произошла в районе села Большие Ключищи Ульяновского района, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД России. По предварительным данным, сначала столкнулись УАЗ и Ford Transit, от удара второй автомобиль опрокинулся на отечественную легковушку.
© Фото : УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
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© Фото : УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
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На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
1 из 2
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Ульяновской области
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Региональный минздрав уточнил в своем Telegram-канале, что с УАЗом столкнулся реанимобиль.
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"В результате ДТП пострадало четыре человека, один из которых погиб на месте происшествия. По данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального УМВД России.
В минздраве уточнили, что водителя реанимобиля и фельдшера доставили в областной клинический центр специализированных видов медпомощи в тяжелом состоянии, сейчас они получают необходимую помощь. Пациентке, которую транспортировали на реанимобиле в одно из городских медучреждений, также оказывают всю необходимую помощь, уточнила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина.
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