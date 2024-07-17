https://ria.ru/20240717/dron-1960271092.html

Дрон с ИИ для оперативного поиска объектов и людей разработали в России

Дрон с ИИ для оперативного поиска объектов и людей разработали в России - РИА Новости, 17.07.2024

Дрон с ИИ для оперативного поиска объектов и людей разработали в России

На проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" в Сахалинской области представили программно-аппаратный комплекс (ПАК) с искусственным интеллектом для дронов, РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:45

2024-07-17T16:45

2024-07-17T16:45

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

сахалинская область

дроны

искусственный интеллект (ии)

технологии

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" в Сахалинской области представили программно-аппаратный комплекс (ПАК) с искусственным интеллектом для дронов, который позволяет вести подсчет и определять местоположение разных объектов, моментально передавая данные на наземную станцию, сообщает пресс-служба НТИ. Отмечается, что таким образом решение избавляет от необходимости просматривать отснятые фото- и видеоматериалы вручную. Решение для идентификации объектов, которое разработала ГК "ВессоЛинк", состоит из "железа", устанавливаемого на борт, и специализированного ПО. Им можно оснастить беспилотники любого типа, кроме легких малоразмерных дронов, вес аппарата составляет порядка 1 килограмма. Он обладает небольшими габаритами (130х125х65 миллиметров) и энергопотреблением. "Это компьютер максимально уменьшенных габаритов, который устанавливается на БПЛА и подключается к внешним источникам данных, например, к видеокамере или тепловизионной камере. ПАК постоянно мониторит корректность работы подвесного оборудования и обучается на распознавание тех или иных предметов, осуществляя их поиск. Например, мы таким образом считали нерпу и косяки рыбы на Белом море и на Сахалине", — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "АэроЛинк" (входит в ГК "ВессоЛинк") Алексея Никитенко. Беспилотник во время полета самостоятельно ищет необходимый объект, определяет его координаты и выдает статистику, которая требуется заказчику, а также фото или видео. "При наличии канала связи дрон может сразу передавать информацию на наземную станцию, либо же сохранять данные и потом выдавать при возобновлении связи или приземлении. Это избавляет от необходимости отсматривать все отснятые материалы, так как заказчик услуги сразу получает итоговый результат", — объяснил эксперт. По его словам, дрон может искать любые объекты, на которых была обучена нейросеть. Помимо учета диких животных, его можно использовать, например, при поисково-спасательных операциях, охраны территорий или нахождения места обрыва линий электропередач для оперативной отправки на место ремонтной бригады. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240717/ekosistema-1960268362.html

https://ria.ru/20240717/sahalin-1960262757.html

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сахалинская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, дроны, искусственный интеллект (ии), технологии, россия