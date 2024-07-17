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В Курской области три человека пострадали при атаке дронов - РИА Новости, 17.07.2024
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11:02 17.07.2024 (обновлено: 11:06 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/dron-1960189654.html
В Курской области три человека пострадали при атаке дронов
В Курской области три человека пострадали при атаке дронов - РИА Новости, 17.07.2024
В Курской области три человека пострадали при атаке дронов
Три человека ранены в результате атак украинских дронов в курском селе Новоивановка, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:02
2024-07-17T11:06
курская область
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три человека ранены в результате атак украинских дронов в курском селе Новоивановка, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов."Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия. Все пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
В Курской области три человека пострадали при атаке дронов

В курском селе Новоивановка три человека пострадали при атаке дронов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три человека ранены в результате атак украинских дронов в курском селе Новоивановка, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия. Все пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
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