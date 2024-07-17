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В Кировской области возбудили дело после отравления детей в лагере
В Кировской области возбудили дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 17.07.2024
В Кировской области возбудили дело после отравления детей в лагере
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после того, как дети отравились в лагере в Кировской области, сообщается в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:43
2024-07-17T18:43
2024-07-17T18:43
происшествия
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александр бастрыкин
андрей виноградов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после того, как дети отравились в лагере в Кировской области, сообщается в среду в Telegram-канале СК РФ. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что четверо детей отравились в лагере в Кировской области, одного ребенка доставили в больницу. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, отравившиеся в Кировской области дети находились на отдыхе в частном, не зарегистрированном лагере, его закрыли. "По данному факту региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кировской области Андрею Виноградову доложить о ходе расследования уголовного дела.
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происшествия, кировская область, россия, александр бастрыкин, андрей виноградов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Александр Бастрыкин, Андрей Виноградов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области возбудили дело после отравления детей в лагере
СК возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере в Кировской области