https://ria.ru/20240717/delo-1960333481.html

В Кировской области возбудили дело после отравления детей в лагере

В Кировской области возбудили дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 17.07.2024

В Кировской области возбудили дело после отравления детей в лагере

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после того, как дети отравились в лагере в Кировской области, сообщается в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:43

2024-07-17T18:43

2024-07-17T18:43

происшествия

кировская область

россия

александр бастрыкин

андрей виноградов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после того, как дети отравились в лагере в Кировской области, сообщается в среду в Telegram-канале СК РФ. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что четверо детей отравились в лагере в Кировской области, одного ребенка доставили в больницу. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, отравившиеся в Кировской области дети находились на отдыхе в частном, не зарегистрированном лагере, его закрыли. "По данному факту региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кировской области Андрею Виноградову доложить о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240716/lager-1960138608.html

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происшествия, кировская область, россия, александр бастрыкин, андрей виноградов, следственный комитет россии (ск рф)