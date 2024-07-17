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В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство - РИА Новости, 17.07.2024
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22:46 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dagestan-1960371533.html
В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство
В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство - РИА Новости, 17.07.2024
В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство
Апелляционная инстанция ужесточила наказание бывшему следователю из Дагестана, который отделался штрафом за вымогательство взятки, проговорив его к трем годам... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:46
2024-07-17T22:46
происшествия
россия
махачкала
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Апелляционная инстанция ужесточила наказание бывшему следователю из Дагестана, который отделался штрафом за вымогательство взятки, проговорив его к трем годам колонии, сообщили в пресс-службе верховного суда республики. Осужденный, работая следователем в отделе по расследованию преступлений УМВД России по Махачкале, был задержан 25 октября 2021 года при получении взятки в 700 тысяч рублей. Кировский районный суд Махачкалы в феврале 2024 года назначил ему наказание в виде штрафа в 2,3 миллиона рублей. Осужденный обжаловал приговор, прокуратура также внесла апелляционное представление на решение районного суда. "Апелляционная инстанция при рассмотрении уголовного дела пришла к выводу, что суд первой инстанции… не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления и ограничился лишь наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств… Исходя из изложенного, верховный суд республики, усилив мужчине основное наказание, назначил ему лишение свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, оставив в остальном приговор без изменений", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, следователь потребовал от подозреваемого в вымогательстве, чей материал находился у него в производстве, передать ему миллион рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Подозреваемый уговорил его снизить требуемую сумму до 700 тысяч рублей и в то же время обратился с заявлением в управление ФСБ России по Дагестану. При получении взятки следователя задержали.
https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960369078.html
https://ria.ru/20240429/sud-1943036660.html
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происшествия, россия, махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Махачкала, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство

Пойманный на взятке экс-следователь из Дагестана получил к штрафу 3 года колонии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник СИЗО
Сотрудник СИЗО - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник СИЗО . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Апелляционная инстанция ужесточила наказание бывшему следователю из Дагестана, который отделался штрафом за вымогательство взятки, проговорив его к трем годам колонии, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.
Осужденный, работая следователем в отделе по расследованию преступлений УМВД России по Махачкале, был задержан 25 октября 2021 года при получении взятки в 700 тысяч рублей. Кировский районный суд Махачкалы в феврале 2024 года назначил ему наказание в виде штрафа в 2,3 миллиона рублей. Осужденный обжаловал приговор, прокуратура также внесла апелляционное представление на решение районного суда.
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"Апелляционная инстанция при рассмотрении уголовного дела пришла к выводу, что суд первой инстанции… не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления и ограничился лишь наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств… Исходя из изложенного, верховный суд республики, усилив мужчине основное наказание, назначил ему лишение свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, оставив в остальном приговор без изменений", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, следователь потребовал от подозреваемого в вымогательстве, чей материал находился у него в производстве, передать ему миллион рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Подозреваемый уговорил его снизить требуемую сумму до 700 тысяч рублей и в то же время обратился с заявлением в управление ФСБ России по Дагестану. При получении взятки следователя задержали.
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