https://ria.ru/20240717/dagestan-1960371533.html

В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство

В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство - РИА Новости, 17.07.2024

В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство

Апелляционная инстанция ужесточила наказание бывшему следователю из Дагестана, который отделался штрафом за вымогательство взятки, проговорив его к трем годам... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:46

2024-07-17T22:46

2024-07-17T22:46

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Апелляционная инстанция ужесточила наказание бывшему следователю из Дагестана, который отделался штрафом за вымогательство взятки, проговорив его к трем годам колонии, сообщили в пресс-службе верховного суда республики. Осужденный, работая следователем в отделе по расследованию преступлений УМВД России по Махачкале, был задержан 25 октября 2021 года при получении взятки в 700 тысяч рублей. Кировский районный суд Махачкалы в феврале 2024 года назначил ему наказание в виде штрафа в 2,3 миллиона рублей. Осужденный обжаловал приговор, прокуратура также внесла апелляционное представление на решение районного суда. "Апелляционная инстанция при рассмотрении уголовного дела пришла к выводу, что суд первой инстанции… не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления и ограничился лишь наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств… Исходя из изложенного, верховный суд республики, усилив мужчине основное наказание, назначил ему лишение свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, оставив в остальном приговор без изменений", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, следователь потребовал от подозреваемого в вымогательстве, чей материал находился у него в производстве, передать ему миллион рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Подозреваемый уговорил его снизить требуемую сумму до 700 тысяч рублей и в то же время обратился с заявлением в управление ФСБ России по Дагестану. При получении взятки следователя задержали.

https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960369078.html

https://ria.ru/20240429/sud-1943036660.html

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происшествия, россия, махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)