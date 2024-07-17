В Дагестане экс-следователь получил три года колонии за вымогательство
Пойманный на взятке экс-следователь из Дагестана получил к штрафу 3 года колонии
Сотрудник СИЗО . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Апелляционная инстанция ужесточила наказание бывшему следователю из Дагестана, который отделался штрафом за вымогательство взятки, проговорив его к трем годам колонии, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.
Осужденный, работая следователем в отделе по расследованию преступлений УМВД России по Махачкале, был задержан 25 октября 2021 года при получении взятки в 700 тысяч рублей. Кировский районный суд Махачкалы в феврале 2024 года назначил ему наказание в виде штрафа в 2,3 миллиона рублей. Осужденный обжаловал приговор, прокуратура также внесла апелляционное представление на решение районного суда.
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"Апелляционная инстанция при рассмотрении уголовного дела пришла к выводу, что суд первой инстанции… не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления и ограничился лишь наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств… Исходя из изложенного, верховный суд республики, усилив мужчине основное наказание, назначил ему лишение свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, оставив в остальном приговор без изменений", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, следователь потребовал от подозреваемого в вымогательстве, чей материал находился у него в производстве, передать ему миллион рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Подозреваемый уговорил его снизить требуемую сумму до 700 тысяч рублей и в то же время обратился с заявлением в управление ФСБ России по Дагестану. При получении взятки следователя задержали.