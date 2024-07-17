https://ria.ru/20240717/chernyak-1960287843.html
Связанные с украинским олигархом Черняком* компании перешли в доход России
Связанные с украинским олигархом Черняком* компании перешли в доход России - РИА Новости, 17.07.2024
Связанные с украинским олигархом Черняком* компании перешли в доход России
Компании, связанные с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским бизнесменом Евгением Черняком*, перешли в доход России,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:35
2024-07-17T16:35
2024-07-17T18:28
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Компании, связанные с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским бизнесменом Евгением Черняком*, перешли в доход России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП."ФССП РФ обращены доли в уставных капиталах юридических лиц и акций, зарегистрированных за гражданами, в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — указали в ведомстве.В доход государства перешли 100% долей в уставных капиталах компаний:Учредителем всех перечисленных юрлиц числится Беспалов, в первых трех — совместно с Курбаковым.Также в доход государства обратили 8459 обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированных за иностранной компанией Brand Group Corporation Limited.Компании передали государству по решению Курского суда от 4 июня. Инстанция тогда также запретила на территории России деятельность объединения, включающего Черняка*, Беспалова, Курбакова и Лазутина.В конце прошлого года Служба безопасности Украины обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По версии спецслужбы, его предприятия только за 2022 год перечислили в российскую казну более 157 миллионов долларов.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Связанные с украинским олигархом Черняком* компании перешли в доход России
Компании, связанные с Global Spirits и олигархом Черняком, ушли в доход России
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Компании, связанные с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским бизнесменом Евгением Черняком*, перешли в доход России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП.
"ФССП РФ обращены доли в уставных капиталах юридических лиц и акций, зарегистрированных за гражданами, в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — указали в ведомстве.
В доход государства перешли 100% долей в уставных капиталах компаний:
- "Стандарт качества",
- "Русский север",
- "Родник и К",
- "Крымский винный дом",
- "Традиции успеха",
- "Новый уровень".
Учредителем всех перечисленных юрлиц числится Беспалов, в первых трех — совместно с Курбаковым.
Также в доход государства обратили 8459 обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированных за иностранной компанией Brand Group Corporation Limited.
Черняк* — основатель и бенефициар холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов", "Микадо". Против него в июне 2023 года возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. С начала СВО бизнесмен перечислил на нужды ВСУ более миллиарда рублей. Как полагает следствие, работу предприятий в России поддерживал Александр Беспалов. Он проходит по тому же уголовному делу и арестован. Доходы выводились через офшоры. Андрей Лазутин и Иван Курбаков выступают держателями активов Черняка* в России.
Компании передали государству по решению Курского суда от 4 июня. Инстанция тогда также запретила на территории России деятельность объединения, включающего Черняка*, Беспалова, Курбакова и Лазутина.
В конце прошлого года Служба безопасности Украины обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По версии спецслужбы, его предприятия только за 2022 год перечислили в российскую казну более 157 миллионов долларов.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.