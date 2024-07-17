https://ria.ru/20240717/chernyak-1960287843.html

Связанные с украинским олигархом Черняком* компании перешли в доход России

Связанные с украинским олигархом Черняком* компании перешли в доход России - РИА Новости, 17.07.2024

Связанные с украинским олигархом Черняком* компании перешли в доход России

Компании, связанные с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским бизнесменом Евгением Черняком*, перешли в доход России,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:35

2024-07-17T16:35

2024-07-17T18:28

экономика

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Компании, связанные с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским бизнесменом Евгением Черняком*, перешли в доход России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП."ФССП РФ обращены доли в уставных капиталах юридических лиц и акций, зарегистрированных за гражданами, в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — указали в ведомстве.В доход государства перешли 100% долей в уставных капиталах компаний:Учредителем всех перечисленных юрлиц числится Беспалов, в первых трех — совместно с Курбаковым.Также в доход государства обратили 8459 обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированных за иностранной компанией Brand Group Corporation Limited.Компании передали государству по решению Курского суда от 4 июня. Инстанция тогда также запретила на территории России деятельность объединения, включающего Черняка*, Беспалова, Курбакова и Лазутина.В конце прошлого года Служба безопасности Украины обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По версии спецслужбы, его предприятия только за 2022 год перечислили в российскую казну более 157 миллионов долларов.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф