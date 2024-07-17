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KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии - РИА Новости, 17.07.2024
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Ядерные технологии
 
15:16 17.07.2024 (обновлено: 15:18 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/chehija-1960259183.html
KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии
KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии - РИА Новости, 17.07.2024
KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии
Объявленный правительством Чехии тендер на строительство новых энергоблоков АЭС выиграла южнокорейская компания KHNP, сообщил в среду чешский премьер Петр... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:16
2024-07-17T15:18
ядерные технологии
чехия
петр фиала
edf
westinghouse electric
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ввэр-1000
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ПРАГА, 17 июл – РИА Новости. Объявленный правительством Чехии тендер на строительство новых энергоблоков АЭС выиграла южнокорейская компания KHNP, сообщил в среду чешский премьер Петр Фиала. "Правительство республики рассмотрело сегодня (в среду) предложения по строительству новых энергоблоков на АЭС в нашей республике, сделанные участниками тендера, французской фирмой EDF и южнокорейской фирмой KHNP, и пришло к выводу, что во всех отношениях лучшим является предложение фирмы KHNP. Два новых блока будут построены на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны). Стоимость строительства одного энергоблока (при одновременном строительстве двух блоков) составит около 200 миллиардов крон (около 8,7 миллиарда долларов)", - заявил Фиала на пресс-конференции по окончании заседания кабмина. Помимо фирм KHNP и EDF в тендере участвовала американская компания Westinghouse, которая выбыла из конкурса из-за неудовлетворительной заявки еще на предварительном этапе, Ранее российская госкорпорация "Росатом" и китайская компания China General Nuclear Power подали заявки для участия в тендере, но не были допущены к нему из-за соображений национальной безопасности. В настоящее время в Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" (на юго-востоке страны) и "Темелин" (на юго-западе страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.
https://ria.ru/20240715/kmz-1959699410.html
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чехия, петр фиала, edf, westinghouse electric, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ввэр-1000
Ядерные технологии, Чехия, Петр Фиала, EDF, Westinghouse Electric, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВВЭР-1000
KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии

KHNP выиграла тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в Чехии

© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция в Чехии
Атомная электростанция в Чехии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 17 июл – РИА Новости. Объявленный правительством Чехии тендер на строительство новых энергоблоков АЭС выиграла южнокорейская компания KHNP, сообщил в среду чешский премьер Петр Фиала.
"Правительство республики рассмотрело сегодня (в среду) предложения по строительству новых энергоблоков на АЭС в нашей республике, сделанные участниками тендера, французской фирмой EDF и южнокорейской фирмой KHNP, и пришло к выводу, что во всех отношениях лучшим является предложение фирмы KHNP. Два новых блока будут построены на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны). Стоимость строительства одного энергоблока (при одновременном строительстве двух блоков) составит около 200 миллиардов крон (около 8,7 миллиарда долларов)", - заявил Фиала на пресс-конференции по окончании заседания кабмина.
Гайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС
15 июля, 09:54
Помимо фирм KHNP и EDF в тендере участвовала американская компания Westinghouse, которая выбыла из конкурса из-за неудовлетворительной заявки еще на предварительном этапе, Ранее российская госкорпорация "Росатом" и китайская компания China General Nuclear Power подали заявки для участия в тендере, но не были допущены к нему из-за соображений национальной безопасности.
В настоящее время в Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" (на юго-востоке страны) и "Темелин" (на юго-западе страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.
Макет плавучей АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Росатом" передал Индии предложения по плавучим АЭС
9 июля, 12:16
 
Ядерные технологииЧехияПетр ФиалаEDFWestinghouse ElectricГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВВЭР-1000
 
 
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