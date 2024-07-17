https://ria.ru/20240717/chehija-1960259183.html

KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии

KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии - РИА Новости, 17.07.2024

KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии

Объявленный правительством Чехии тендер на строительство новых энергоблоков АЭС выиграла южнокорейская компания KHNP, сообщил в среду чешский премьер Петр... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:16

2024-07-17T15:16

2024-07-17T15:18

ядерные технологии

чехия

петр фиала

edf

westinghouse electric

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ввэр-1000

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ПРАГА, 17 июл – РИА Новости. Объявленный правительством Чехии тендер на строительство новых энергоблоков АЭС выиграла южнокорейская компания KHNP, сообщил в среду чешский премьер Петр Фиала. "Правительство республики рассмотрело сегодня (в среду) предложения по строительству новых энергоблоков на АЭС в нашей республике, сделанные участниками тендера, французской фирмой EDF и южнокорейской фирмой KHNP, и пришло к выводу, что во всех отношениях лучшим является предложение фирмы KHNP. Два новых блока будут построены на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны). Стоимость строительства одного энергоблока (при одновременном строительстве двух блоков) составит около 200 миллиардов крон (около 8,7 миллиарда долларов)", - заявил Фиала на пресс-конференции по окончании заседания кабмина. Помимо фирм KHNP и EDF в тендере участвовала американская компания Westinghouse, которая выбыла из конкурса из-за неудовлетворительной заявки еще на предварительном этапе, Ранее российская госкорпорация "Росатом" и китайская компания China General Nuclear Power подали заявки для участия в тендере, но не были допущены к нему из-за соображений национальной безопасности. В настоящее время в Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" (на юго-востоке страны) и "Темелин" (на юго-западе страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.

https://ria.ru/20240715/kmz-1959699410.html

https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чехия, петр фиала, edf, westinghouse electric, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ввэр-1000