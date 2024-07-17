KHNP выиграла тендер на строительство энергоблоков АЭС в Чехии
KHNP выиграла тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в Чехии
© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 17 июл – РИА Новости. Объявленный правительством Чехии тендер на строительство новых энергоблоков АЭС выиграла южнокорейская компания KHNP, сообщил в среду чешский премьер Петр Фиала.
"Правительство республики рассмотрело сегодня (в среду) предложения по строительству новых энергоблоков на АЭС в нашей республике, сделанные участниками тендера, французской фирмой EDF и южнокорейской фирмой KHNP, и пришло к выводу, что во всех отношениях лучшим является предложение фирмы KHNP. Два новых блока будут построены на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны). Стоимость строительства одного энергоблока (при одновременном строительстве двух блоков) составит около 200 миллиардов крон (около 8,7 миллиарда долларов)", - заявил Фиала на пресс-конференции по окончании заседания кабмина.
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Помимо фирм KHNP и EDF в тендере участвовала американская компания Westinghouse, которая выбыла из конкурса из-за неудовлетворительной заявки еще на предварительном этапе, Ранее российская госкорпорация "Росатом" и китайская компания China General Nuclear Power подали заявки для участия в тендере, но не были допущены к нему из-за соображений национальной безопасности.
В настоящее время в Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" (на юго-востоке страны) и "Темелин" (на юго-западе страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.
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