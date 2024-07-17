https://ria.ru/20240717/bloger-1960223579.html

СК возбудил дело против блогера, оскорбившего верующих

СК возбудил дело против блогера, оскорбившего верующих - РИА Новости, 17.07.2024

СК возбудил дело против блогера, оскорбившего верующих

Блогера, который во время стрима растоптал христианский крест, задержали, против него возбудили уголовное дело, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:19

2024-07-17T13:19

2024-07-17T15:14

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Блогера, который во время стрима растоптал христианский крест, задержали, против него возбудили уголовное дело, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК России ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). <...> Следователями столичного СК фигурант оперативно установлен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу", — говорится в публикации.По данным следствия, 12 июля фигурант дела, находясь в Москве, растоптал христианский крест, в этот момент он вел стрим.На ситуацию обратил внимание глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он призвал Генпрокуратуру и МВД немедленно начать поиски "подлеца".В комментариях РИА Новости наказать блогера по всей строгости закона призвали председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев и зампред Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

https://ria.ru/20240624/svechi-1955156692.html

https://ria.ru/20240711/sharlot-1958970965.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия